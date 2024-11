Med poskusom pristanka prestrelili letalo: krogla naj bi ranila stevardeso

Letalo družbe Spirit-Airlines je skušalo pristati na letališču Toussaint Louverture na Haitiju, ko so odjeknili streli. Strele je nad letalo sprožil nekdo na tleh, zaradi česar je pilot nemudoma dvignil potnike in posadko ponovno v zrak ter se odločil za preusmeritev v Dominikansko republiko. Krogle so sicer pred tem uspele prerešetati kabino, ena od njih pa je poškodovala tudi najmanj eno osebo.