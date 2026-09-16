Med poskusom rekordnega vzpona na Matterhorn padla in umrla

38-letno McCrystalovo so nazadnje videli 1. septembra, ko je dosegla vrh Matterhorna in začela s spustom po italijanski strani gore. Njena zadnja znana lokacija je bila v bližini zavetišča na nadmorski višini približno 3650 metrov.
Stekla je obsežna iskalna akcija, tudi s helikopterji, a tekačice niso našli. Po dveh tednih agonije sta se z izjavo oglasili njena mati in sestra.
"Matterhorn je veličasten, a tudi neizprosen. Kljub Kaliejini izjemni spretnosti in izkušnjam na tehničnem terenu, vključno z njenimi prejšnjimi izkušnjami z Matterhorna, vse, kar zdaj vemo, kaže, da je padla med sestopom," sta v izjavi sporočili njena mama in sestra, ki sta se zahvalili vsem, ki so sodelovali v iskanju. "To ni izid, ki bi si ga kdor koli od nas želel, in ga je zelo težko sprejeti," priznavata.
"Čeprav si obupno želimo, da bi jo lahko našli, nas pomirja zavedanje, da je takrat počela tisto, kar jo je do zadnjega trenutka delalo živo. Ostaja v gorah, kjer se je počutila najbolj doma," še piše v izjavi.
V eni svojih zadnjih objav na Instagramu je omenila prav poskus rekordnega vzpona na Matterhorn, na katerega se je pripravljala v Cervinii v Italiji. Vzpon in spust z gore v manj kot petih urah je označila za svoj velik cilj sezone.
Kanadčanka je tekmovala v "skyrunningu". Gre za disciplino, ki vključuje tek in plezanje na višini nad 2000 metri.
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