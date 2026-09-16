Med poskusom rekordnega vzpona na Matterhorn padla in umrla

38-letno McCrystalovo so nazadnje videli 1. septembra, ko je dosegla vrh Matterhorna in začela s spustom po italijanski strani gore. Njena zadnja znana lokacija je bila v bližini zavetišča na nadmorski višini približno 3650 metrov.

Stekla je obsežna iskalna akcija, tudi s helikopterji, a tekačice niso našli. Po dveh tednih agonije sta se z izjavo oglasili njena mati in sestra.

"Matterhorn je veličasten, a tudi neizprosen. Kljub Kaliejini izjemni spretnosti in izkušnjam na tehničnem terenu, vključno z njenimi prejšnjimi izkušnjami z Matterhorna, vse, kar zdaj vemo, kaže, da je padla med sestopom," sta v izjavi sporočili njena mama in sestra, ki sta se zahvalili vsem, ki so sodelovali v iskanju. "To ni izid, ki bi si ga kdor koli od nas želel, in ga je zelo težko sprejeti," priznavata.