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Med poskusom rekordnega vzpona na Matterhorn padla in umrla

Zurich, 16. 09. 2026 14.04 pred 58 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Kalie McCrystal

Poskus, da bi se v petih urah vzpela in spustila s 4481 metrov visokega Matterhorna, se je za kanadsko gorsko tekačico Kalie McCrystal končal tragično. Za tekačico se je v začetku septembra na znameniti gori izgubila vsaka sled, njena mama in sestra pa sta po dveh tednih iskalne akcije sporočili, da je med sestopom najverjetneje usodno padla.

Kalie McCrystal
Kalie McCrystal
FOTO: Profimedia

38-letno McCrystalovo so nazadnje videli 1. septembra, ko je dosegla vrh Matterhorna in začela s spustom po italijanski strani gore. Njena zadnja znana lokacija je bila v bližini zavetišča na nadmorski višini približno 3650 metrov.

Stekla je obsežna iskalna akcija, tudi s helikopterji, a tekačice niso našli. Po dveh tednih agonije sta se z izjavo oglasili njena mati in sestra.

"Matterhorn je veličasten, a tudi neizprosen. Kljub Kaliejini izjemni spretnosti in izkušnjam na tehničnem terenu, vključno z njenimi prejšnjimi izkušnjami z Matterhorna, vse, kar zdaj vemo, kaže, da je padla med sestopom," sta v izjavi sporočili njena mama in sestra, ki sta se zahvalili vsem, ki so sodelovali v iskanju. "To ni izid, ki bi si ga kdor koli od nas želel, in ga je zelo težko sprejeti," priznavata.

Vzpon in spust na Matterhorn je želela opraviti v petih urah.
Vzpon in spust na Matterhorn je želela opraviti v petih urah.
FOTO: AP

"Čeprav si obupno želimo, da bi jo lahko našli, nas pomirja zavedanje, da je takrat počela tisto, kar jo je do zadnjega trenutka delalo živo. Ostaja v gorah, kjer se je počutila najbolj doma," še piše v izjavi.

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V eni svojih zadnjih objav na Instagramu je omenila prav poskus rekordnega vzpona na Matterhorn, na katerega se je pripravljala v Cervinii v Italiji. Vzpon in spust z gore v manj kot petih urah je označila za svoj velik cilj sezone.

Kanadčanka je tekmovala v "skyrunningu". Gre za disciplino, ki vključuje tek in plezanje na višini nad 2000 metri.

Matterhorn gorska tekačica Kalie McCrystal alpinizem

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KOMENTARJI2

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Kaveljc
16. 09. 2026 15.02
Vsako pretiravanje v gorah je smrtno nevarno. Star sem preko 70 let in sem vedno spoštoval gore, nikoli se nisem precenil in sedaj zahajam v sredogorje, hribovje in na lažje ture v visokogorje. Sem pač izgubil okretnost, ki sem jo imel nekje do 65. leta starosti in pač ne grem več na Triglav čez Plemenice, na Prisojnik skozi okno, na Jalovec skozi Ozebnik. Nikoli pa nisem zahajal v gore zaradi instagrama in selfijev, ker tega ni bilo v mladosti in v srednjih letih. Vsak po svojih sposobnosti glede na zdravje in starost je osnovno vodilo v gorah.
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0 0
Wolfman
16. 09. 2026 14.15
V kolikor greš samo solo normalno gorniško se vzpenjati na Matterhorn, torej brez gorskega teka je že izredno nevarno početje, kaj šele solo tečt na Matterhorn!!! Je res, da MH ni spet tako srhljivo tehnično zahteven, ampak le ena samcata napakica se ti pripeti, in že si v gravitacijski sili!
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