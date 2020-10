Med postavljanjem kopenskega hitrostnega rekorda umrl Zef Eisenberg

Umrlemu 47-letniku so se poklonili tudi v združenju Motorsport UK, kjer so v izjavi zapisali, da so zelo užaloščeni ob tragični novici. Kot so še dodali, je bil Eisenberg kot dirkač, ki je izjemno rad postavljal raznovrstne hitrostne rekorde - s športnimi avtomobili in motorji.

47-letnik je leta 1995 ustanovil zelo uspešno podjetje s športnimi in prehranskimi dodatki Maximuscle. Leta 2011 je nato znamko prodal farmacevtskemu gigantu GlaxoSmithKline, in sicer za 179 milijonov evrov.