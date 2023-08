Med potapljanjem na jugu Dalmacije umrla znana slovenska potapljačica

Kot je za hrvaški portal Morski.hr dejala predstavnica policije, sta se dva državljana Slovenije, 64-letni moški in 46-letna ženska, okoli 18.30 potapljala s potapljaško opremo na predelu otoka Sušac v občini Lastovo. Ko sta se s približno 50 metrov globine vračala na površje, je najprej izplavala ženska, nato pa še moški, ki jo je našel nezavestno na površini.

Predsednik Slovenske potapljaške zveze Mitja Slavinec je ob njeni smrti sporočil, da je bila Čokova zelo predana potapljanju, še posebno podvodni fotografiji, kjer je bila med drugim tudi državna prvakinja.

Nekaj ur pred tem je v sredo v občini Blato približno sto metrov od obale otoka Korčula med potapljanjem na dah po pisanju portala umrla še 39-letna državljanka Slovaške. "100 metrov od obale je med potapljanjem s skupino potapljačev in inštruktorjev bilo opaženo telo Slovakinje. Poskušali so jo oživljati, a brez uspeha. Truplo so prepeljali na patologijo na obdukcijo," je za Morski.hr potrdila Andrijana Biskup iz Dubrovniško-neretvanske policijske uprave.