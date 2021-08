Med potapljanjem na Korčuli umrl 46-letni Francoz

O dogodku je bila policija obveščena v torek okrog 18. ure. Pri ogledu kraja nesreče so policisti ugotovili, da se je francoski državljan potapljal "na dah" pri uvali Zaklopatica na južni strani otoka Korčula. Glede na to, da se dolgo časa ni vrnil na površje, je za njim v globine skočil drug francoski državljan, ki je 46-letnika našel v nezavestnem stanju.

S plovilom pristaniške uprave so moškega prepeljali v Vela Luko, kjer so mu nudili nujno medicinsko pomoč in ga poskušali oživljati, vendar brez uspeha. O dogodku je obveščeno državno odvetništvo, so sporočili iz Dubrovniško-neretvanske policijske uprave.