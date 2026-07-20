Med praznovanjem se je zrušila fontana, umrl 13-letnik

Reševalci so bili okoli pol enih zjutraj poklicani v središče mesta, kjer se je med slavjem po zmagi v finalu svetovnega prvenstva zgodila huda nesreča.
Kot poročajo španski mediji, se je po koncu tekme okoli mestne fontane zbralo na stotine ljudi, nekateri pa so splezali vanjo. V nekem trenutku se je odlomil zgornji del in zadel več ljudi, vključno s 13-letnikom, ki je zaradi hudih poškodb umrl.
Še dve osebi sta bili poškodovani, ena od njiju naj bi utrpela zlom noge.
Po nesreči je bila aktivirana tudi ekipa za psihološko pomoč, da bi nudila pomoč družini žrtve.
Po zmagi nad Argentino so sinoči po vsej Španiji potekala praznovanja. Največ navijačev se je zbralo v Madridu.
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