Med praznovanjem se je zrušila fontana, umrl 13-letnik

Reševalci so bili okoli pol enih zjutraj poklicani v središče mesta, kjer se je med slavjem po zmagi v finalu svetovnega prvenstva zgodila huda nesreča.

Kot poročajo španski mediji, se je po koncu tekme okoli mestne fontane zbralo na stotine ljudi, nekateri pa so splezali vanjo. V nekem trenutku se je odlomil zgornji del in zadel več ljudi, vključno s 13-letnikom, ki je zaradi hudih poškodb umrl.

Še dve osebi sta bili poškodovani, ena od njiju naj bi utrpela zlom noge.