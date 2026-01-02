180-kilogramska krogla zletela z odra in poškodovala delavca

Med uprizoritvijo znanega prizora v predstavi, ki poteka v živo, se je proti občinstvu na tribuni začela kotaliti ogromna 180-kilogramska krogla iz gume.

Delavec, ki je želel preprečiti, da bi balvan zadel občinstvo, se je postavil pred kroglo, ki pa ga je zaradi svoje teže v sekundi odbila na tla. Delavec je obležal, na pomoč pa so mu priskočili kolegi.