180-kilogramska krogla zletela z odra in poškodovala delavca

Med uprizoritvijo znanega prizora v predstavi, ki poteka v živo, se je proti občinstvu na tribuni začela kotaliti ogromna 180-kilogramska krogla iz gume.
Delavec, ki je želel preprečiti, da bi balvan zadel občinstvo, se je postavil pred kroglo, ki pa ga je zaradi svoje teže v sekundi odbila na tla. Delavec je obležal, na pomoč pa so mu priskočili kolegi.
Iz Disneya so za CBS povedali, da se je rekvizit premaknil s tira. Zakaj je do tega prišlo, niso sporočili.
"Osredotočeni smo na podporo našemu sodelavcu, ki okreva. Del predstave, ki vključuje ta element, bo naša varnostna ekipa pregledala, nato ga bomo spremenili," so zagotovili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.