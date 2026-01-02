Naslovnica
180-kilogramska krogla zletela z odra in poškodovala delavca

Orlando, 02. 01. 2026 12.35 pred 19 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Nesreča v Disneyju

Med predstavo Indiana Jones v zabaviščnem parku Disney World se je poškodoval delavec, ki je skušal ustaviti 180-kilogramski rekvizitni balvan, ki se je začel nenadzorovano kotaliti proti občinstvu.

Med uprizoritvijo znanega prizora v predstavi, ki poteka v živo, se je proti občinstvu na tribuni začela kotaliti ogromna 180-kilogramska krogla iz gume.

Delavec, ki je želel preprečiti, da bi balvan zadel občinstvo, se je postavil pred kroglo, ki pa ga je zaradi svoje teže v sekundi odbila na tla. Delavec je obležal, na pomoč pa so mu priskočili kolegi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz Disneya so za CBS povedali, da se je rekvizit premaknil s tira. Zakaj je do tega prišlo, niso sporočili.

"Osredotočeni smo na podporo našemu sodelavcu, ki okreva. Del predstave, ki vključuje ta element, bo naša varnostna ekipa pregledala, nato ga bomo spremenili," so zagotovili.

Disney World Indiana Jones nesreča poškodba varnostni ukrepi

