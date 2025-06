Med preiskavo izginotja male Maddie naj bi odkrili 'oblačila in kosti'

Odkrili so namreč posmrtne človeške ostanke – kosti – in oblačila, ki so jih v upanju, da bi novoodkrite sledi odgovorile na vsaj katero od številnih neodgovorjenih vprašanj preiskave, že poslali na laboratorijsko analizo v Nemčijo.

Slednje je nemškemu mediju Berlin Morning Post razkril neimenovani vir, ki je dejal, da naj bi preiskovalci odkrili več predmetov, ki jih zdaj preiskujejo. "Uradno sicer še niso komentirali, ali je najdba povezana z izginotjem male Maddie, a očitno upajo prav na to," je dodal. Portugalski mediji medtem poročajo, da so pristojni odkrili prav kosti in oblačila.

Tridnevno preiskavo so nemški in portugalski preiskovalci zaključili v četrtek popoldan, ko so pregledali območje med letoviščem in kočo, kjer je osumljenec Christian Brueckner živel v času dekličinega izginotja leta 2007. V novi preiskavi je sodelovalo 60 policistov, ki so teren preiskovali s težko mehanizacijo, vključno s kopači in radarskimi napravami, ki prodirajo skozi tla.

Če ne bo vložena nobena nadaljnja obtožba, bodo sicer Bruecknerja septembra izpustili iz zapora. Trenutno prestaja sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva 72-letne ženske v Praia da Luz leta 2005, nemško sodišče pa ga je sicer oktobra lani oprostilo ločenih obtožb kaznivih dejanj kršitve spolne nedotakljivosti, ki naj bi jih na Portugalskem izvedel med letoma 2000 in 2017.