Med preiskavo umora 'kralja klobas' našli na posteljo priklenjenega upokojenca

54-letni ruski oligarh Vladimir Marugov, poimenovan tudi "kralj klobas", je bil v ponedeljek zjutraj umorjen na svojem podeželskem posestvu, ki leži približno 40 kilometrov od Moskve. S trenutno partnerko sta bila v zunanji savni na njegovem posestvu, ko sta v savno vdrla dva napadalca, zvezala dvojico in zahtevala denar. Partnerki je uspelo pobegniti skozi okno in poklicati policijo. A ko je ta prispela na kraj dogodka, je našla umorjenega Marugova, poleg njega pa je ležal samostrel, s katerim je bil umorjen. Nekateri mediji poročajo, da so ga pred smrtjo mučili.

Domnevno dva napadalca sta pobegnila z avtomobilom, ki ga je policija kasneje našla v bližnji vasi.