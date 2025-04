Med preiskavo umora staršev pri najstniku našli načrte za atentat na Trumpa

Trupli staršev so našli lokalni policisti, ko so obiskali družinski dom v kraju Waukesha blizu Milwaukeeja z namenom, da preverijo, zakaj fanta dva tedna ni bilo v šoli.

17-letni Nikita Casap iz zvezne države Winsconsin je obtožen naklepnega umora svoje mame Tatiane Casap (35) in očima Donalda Mayerja (51), ki so ju 28. februarja našli mrtva na njunem domu. Poleg tega je obtožen še sedmih drugih kaznivih dejanj, med drugim skrivanja trupla in kraje identitete.

Istega dne, ko so odkrili trupli, je obtoženca ustavila policija v zvezni državi Kansas. Vozil je avtomobil, ki je pripadal umorjenemu očimu. V avtu so našli tudi Mayerjevo pištolo, štiri kreditne kartice, ki so pripadale zakoncema, več kosov dragocenega nakita, odprt sef in 14.000 dolarjev (12.265 evrov) gotovine – večino je hranil v Bibliji, piše v kazenski ovadbi.

Preiskovalci so našli tudi zapise, v katerih je 17-letnik izražal prepričanja o nadvladi bele rase in pozival k atentatu na Trumpa, s katerim bi sprožili politično revolucijo, poroča BBC. Preiskovalci so zapisali, da naj bi si z domnevnim dvojnim umorom skušal prilastiti finančna sredstva in avtonomijo, ki bi jih potreboval za izvedbo svojega načrta.

Na osumljenčevem telefonu so našli gradivo, povezano z neonacistično skupino Red devetih kotov (Order of Nine Angles), in hvalnico Adolfu Hitlerju. Preiskovalci so odkrili tudi antisemitske zapise, v katerih naj bi obtoženi domnevno podrobno opisal svoje načrte za atentat na Trumpa kot del širšega cilja strmoglavljenja vlade.

V sodnih dokumentih je zapisano tudi, da je osumljenec govoril z ljudmi v Rusiji glede načrtov za umor svojih staršev. Najstnik naj bi plačal tudi za dron in eksploziv, ki ju je nameraval uporabiti v napadu, po katerem je načrtoval pobeg v Ukrajino.

"Bil je v stiku z drugimi deležniki glede svojega načrta, da ubije predsednika in strmoglavi vlado ZDA," so zapisali preiskovalci.

Na predobravnavnem naroku, ki je bil 9. aprila, se osumljenec o obtožbi ni izrekel. Po navedbah okrožnega sodišča v Waukeshi je naslednji narok 7. maja, ko mu bodo tudi uradno očitana kazniva dejanja. Najstnik je v pridržanju, a lahko proti plačilu varščine v višini milijon dolarjev (875.800 evrov) stopi na svobodo.