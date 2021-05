Med prepirom glede zbirateljskih kartic izvlekel pištolo, Target zaustavil prodajo

Prodaja zbirateljskih kartic se je v času pandemije povečala. Še posebej je narasla prodaja Pokemon kartic, s slavnim sloganom "Vse moraš ujeti" (gotta catch 'em all). Čeprav kartic Target v svojih trgovinah ne bo več prodajal, so kupcem še vedno na voljo prek spleta.

Vodstvo trgovine Target, ki ima v ZDA več kot 1.900 prodajnih mest, se je za prepoved odločilo, potem ko je moški med pripirom glede menjave kart pred trgovino v Wisconsinu izvlekel pištolo. "Varnost naših gostov in naše ekipe je naša glavna prednostna naloga," so v izjavi ameriškim medijem sporočili iz podjetja.

Med prepirom zaradi športnih kartic izvlekel pištolo

7. maja je na parkirišču pred Targetom v Brookfieldu v Wisconsinu izbruhnil prepir, potem ko naj bi štirje moški zaradi športnih kart napadli drugega moškega, poroča BBC. Žrtev, ki je imela sicer dovoljenje za nošenje orožja, je izvlekla pištolo in s tem končala prepir, je poročala policija.

Do streljanja sicer ni prišlo, štiri moške, stare od 23 do 35 let, ki so sprva pobegnili, pa so policisti kasneje aretirali. Po incidentu so bile krajši čas zaprte bližnje trgovine ter otroška zdravstvena ambulanta.

Še preden se je Target odločil za prepoved prodaje, so prodajo trgovalnih kartic omejili na en paket na stranko na dan.

Marca eno od Pokemon kart prodali za več kot 320.000 evrov

Strokovnjaki pravijo, da so zanimanje za karte povečali tudi vplivneži na družbenih omrežjih, ki javno odpirajo pakete kart v upanju, da bodo dobili katero izmed redkih zbirateljskih kart. Marca se je ena od zbirateljskih Pokemon kart (Charizard) prodala za skoraj 400.000 ameriških dolarjev (329.000 evrov).

Na dražbeni strani eBay piše, da se je prodaja kartic Pokémon v ZDA med letoma 2019 in 2020 povečala za 574 %. Trgovina z nogometnimi kartami pa se je povečala za 1.586 %.