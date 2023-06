Med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni umrl ameriški terorist Unabomber

Na Harvardu izobraženi matematik, ki so mu pri 16 letih izmerili inteligenčni količnik 167, Theodore "Ted" Kaczynski , ki je tekom 17 let v ZDA izvedel več bombnih napadov, v katerih so umrle tri osebe, še 23 pa je bilo ranjenih, je po poročanju tujih medijev med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni umrl v soboto.

V soboto zgodaj zjutraj so Kaczynskega našli neodzivnega v njegovi celici. Po poskusu oživljanja so ga odpeljali v zaporniško bolnišnico v Butnerju, kjer so ga okoli 8. ure razglasili za mrtvega. Vzrok smrti za zdaj še ni znan.

Nekdanji profesor matematike in nasprotnik industrijske revolucije je ZDA teroriziral s paketi, v katerih so bile podtaknjene bombe. Naslovil jih je na več univerz, pa tudi na sedeže letalskih družb. Tako je postal eden najbolj iskanih kriminalcev v ZDA. Leta 1995 je Washington Post objavil njegov manifest – Unabomber je v zameno obljubil, da bo prenehal z napadi. V manifestu je med drugim svaril, da bo industrijska revolucija prinesla propad človeštva.

Objavljeni manifest pa je prebral tudi njegov brat, ki je posumil, da bi lahko bil avtor prav Ted Kaczynski. Policiji je tako razkril njegovo zatočišče v odročnih gozdovih Montane, kjer so Kaczynskega leta 1996 tudi prijeli.

Na sojenju je osumljenec priznal, da je od leta 1978 do 1995 zagrešil 16 bombnih napadov, s čimer je trajno pohabil več svojih žrtev. Kaczynskega so tako spoznali za krivega in ga obsodili na večkratno dosmrtno ječo. Preden so ga premestili v zapor v Severni Karolini, je terorist kazen prestajal v zveznem zaporu Supermax v Florence v Koloradu.