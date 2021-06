Med preučevanjem želv na Floridi naletel na več paketov kokaina

Strokovnjak za prostoživeče živali je na rtu Cape Canaveral v bližini Kennedyjevega vesoljskega centra naletel na več kot 20 škatel, ki so raztresene ležale v pesku. Niti sanjalo se mu ni, kaj skrivajo, dokler ni obvestil organov pregona, ki so ugotovili, da gre za kokain.

Skrivnost več kot 20 misterioznih škatel, ki jih je naplavilo na plažo na rtu Cape Canaveral, je bila razkrita, ko so jih odprli strokovnjaki za prepovedane droge in analizirali njihovo vsebino. Oblasti so sporočile, da je šlo za okoli 30 kilogramov kokaina, škatle pa naj bi odneslo s čolna nekega preprodajalca. Pakete je odkril strokovnjak za prostoživeče živali Angy Chambers, ko je med pregledovanjem želvjega gnezda v pesku opazil nekaj škatel, ki so bile tesno povite s plastično folijo. O najdbi je nemudoma obvestil policijo, ki je s seboj pripeljala še strokovnjake za prepovedane droge. Ti so ugotovili, da je najdeni kokain vreden približno 1,2 milijona dolarjev (okoli milijon evrov).

"Medtem ko sem čakal policiste, sem se malo sprehodil in opazil še več paketov," je nenavadno najdbo opisoval Chambers. "Znova sem poklical organe pregona in jim povedal, naj pridejo s terenskim vozilom, saj sem naštel vsaj 18 paketov." Policisti so plažo zaprli in zasegli 24 paketov.

Toda paketi kokaina, ki priplavajo na obalo, na Floridi niso nič nenavadnega, saj tihotapcem, ki drogo prevažajo iz Južne Amerike v ZDA, predstavlja "varen" pristan. Prejšnji mesec so v bližini obale odkrili večjo količino kokaina v vrednosti dveh milijonov dolarjev (okoli 1,7 milijona evrov). Posebni agent za nacionalno varnost David Castro je dejal, da preprodajalci kokain po navadi prevažajo v velikih paketih, ki so sestavljeni iz 25 manjših zvitkov oz. škatel po en kilogram. Če ti med seboj niso dobro zvezani in zaviti s plastično folijo, se lahko zgodi, da jih tihotapci izgubijo nekje med plovbo do ZDA. Oblasti iz vode v bližini Floride izvlečejo za stotine milijonov evrov kokaina letno.