Med prevozom na razstavo izginila Picassova slika

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na dnevnik Ideal, ki izhaja v Granadi, bi morali Picassovo sliko predstaviti na razstavi tihožitij, ki so jo prejšnji teden odprli v muzeju fundacije CajaGranada. Po navedbah fundacije so vsa dela iz zasebnih zbirk.

Po pisanju AFP so Picassova dela zaradi svoje visoke vrednosti - dve umetnikovi sliki sta bili v zadnjih letih na dražbah prodani za približno 118 milijonov evrov - pogosto tarča tatov.

Ena najbolj znanih tatvin se je zgodila leta 1976, ko so iz muzeja Papeška palača v Avignonu v južni Franciji ukradli več kot sto Picassovih slik, ki pa so jih kasneje ponovno našli.