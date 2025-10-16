Svetli način
Tujina

Med prevozom na razstavo izginila Picassova slika

Madrid, 16. 10. 2025 15.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
7

Španska policija preiskuje izginotje slike Pabla Picassa, ki je izginila med prevozom iz Madrida v Granado, kjer naj bi bila razstavljena, so sporočile oblasti. Olje na platnu z naslovom Tihožitje s kitaro je ocenjeno na 600.000 evrov. Ker je preiskava v teku, več informacij policija ni razkrila.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na dnevnik Ideal, ki izhaja v Granadi, bi morali Picassovo sliko predstaviti na razstavi tihožitij, ki so jo prejšnji teden odprli v muzeju fundacije CajaGranada. Po navedbah fundacije so vsa dela iz zasebnih zbirk.

Po pisanju AFP so Picassova dela zaradi svoje visoke vrednosti - dve umetnikovi sliki sta bili v zadnjih letih na dražbah prodani za približno 118 milijonov evrov - pogosto tarča tatov.

Ena najbolj znanih tatvin se je zgodila leta 1976, ko so iz muzeja Papeška palača v Avignonu v južni Franciji ukradli več kot sto Picassovih slik, ki pa so jih kasneje ponovno našli.

KOMENTARJI (7)

zapiramvamustaaa
16. 10. 2025 17.38
+1
To ni nič.Našim se je cel kamion mask izgubil ko se je šlo za življenje ali smrt v času "smrtonosnega kovida".Si lahko misliš a da bi bilo res smrtno nevarno pa da maš take nesposobneže na oblasti haha.
ODGOVORI
1 0
Janez_53
16. 10. 2025 17.16
+4
No ja, ta zmazek ima precej napihnjeno ceno, ne glede na to, da je avtor Pablo Picasso.
ODGOVORI
4 0
Reality check
16. 10. 2025 17.09
je bil toninov kamion?
ODGOVORI
0 0
ArkaMast
16. 10. 2025 17.00
+2
Po slovenski "zdravi kmečki pameti" Picasso ni znal risati...... Nos na čelu, pa konj s šetimi nogami, pa kvadratna glava... umetniki pa to
ODGOVORI
2 0
Reality check
16. 10. 2025 17.11
-2
se vidi da se popolnoma nič ne spoznaš na umetnoat ali na slikarje… mimogrede Picaso je zal risati in to precej bolje od drugih slikarjev… le njegov način mu je omogočal večje izražanje..
ODGOVORI
0 2
enajstdvanajst1
16. 10. 2025 16.14
-2
tOJE NORO ZAMENE NI VREDNA 10 EVROV SAJVSAK ČE JO KUPI IN POKAZE GRE V ZAPOR. DABI PADOMA GLEDAL PA JE MENILEPŠA SLIKA OD MOJE HČERKE KI JE STARA 7 LET IN JE NARISALA..RAJE TO DAM NA ZID
ODGOVORI
1 3
Janez_53
16. 10. 2025 17.19
+2
Enajstdvanajst, kaj ko bi se ti najprej naučil slovensko pisati? Glede na to, da omenjaš sedemletno hčerko, jo prosi za instrukcije. Pa naj ti pokaže, kako se uporablja tipkovnica.
ODGOVORI
2 0
