Med pristajanjem na letališču v Halifaxu zagorel motor letala

"Letalo se je nagnilo za približno 20 stopinj v levo, in ko se je to zgodilo, smo slišali precej glasen zvok, ki je zvenel kot trk, krilo letala pa je začelo drseti po stezi, najbrž skupaj z motorjem," je za CBC News pojasnila potnica Nikki Valentine .

Letalo je letelo z mednarodnega letališča v St. John's v Kanadi. Med pristajanjem na letališču Halifax pa so se pojavile težave, ki so povzročile, da je letalo zdrselo po pristajalni stezi, pri čemer se je vnel motor.

Vse ekipe za nujne primere na letališču so bile v pripravljenosti, tako so se po pristanku takoj odzvale in varno evakuirale vse potnike, ki so jih nato pregledale zdravstvene ekipe.

Dobesedna sreča v nesreči je bila, da v nesreči nihče ni bil poškodovan.

Letališke oblasti so preventivno za nekaj časa ustavile promet na letališču.