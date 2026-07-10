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Med proslavljanjem francoske zmage umrla 17-letnica

Pariz, 10. 07. 2026 10.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Slavje med proslavljanjem zmage francoske reprezentance na svetovnem prvenstvu

V noči na petek je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je padla s tovornjaka med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva. Medtem je po četrtfinalni tekmi mundiala v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je do incidentov po podatkih policije prišlo na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka.

Najstnica je padla s tovornjaka, na katerega se je povzpela in proslavljala zmago Francije nad Marokom z 2:0. Nahajala se je na zadnjem delu tovornjaka brez prikolice, ko je padla in jo je vozilo povozilo, so sporočili gasilci ter potrdili, da je umrla na kraju nesreče.

V bližini kraja nesreče je bilo šest mladoletnikov; enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico v mestu Maubeuge na severu Francije, so sporočile reševalne službe. Voznika tovornjaka so policisti pridržali.

Izgredi v Londonu

Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo množico ljudi, zbranih na ulici, pri čemer nekateri med njimi v policiste mečejo različne predmete.

"Po nemirih na ulici Edgware Road je bil poškodovan en policist, štiri osebe pa je policija aretirala," je za AFP potrdila londonska policija.

Tiskovni predstavnik metropolitanske policije je dodal, da so policisti sprva posredovali zato, ker se je skupina ljudi zbrala na cestišču in blokirala promet.

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"Razmere so se nato zaostrile, ko so posamezniki začeli metati steklenice in uporabljati ognjemete, kar je privedlo do napotitve okrepitev," je dodal tiskovni predstavnik.

Spletni posnetki prikazujejo policiste v popolni opremi za izgrede, kako se soočajo s protestniki.

Poškodovanega policista naj bi zadela steklenica, zato so ga odpeljali v bolnišnico, so še sporočili organi pregona.

"Skupina se je razšla, promet pa je ponovno stekel okoli 1. ure zjutraj," je dodal tiskovni predstavnik.

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