Med protesti proti vojaškemu udaru v Sudanu najmanj trije mrtvi

Sudanske varnostne sile so med sobotnimi protestnimi shodi v mestu Omdurman ustrelile dva protestnika, je na Twitterju sporočil neodvisni osrednji odbor sudanskih zdravnikov in pri tem navedel, da je bil eden ustreljen v glavo, drugi pa trebuh. Kasneje so iz Omdurmana, ki leži neposredno ob prestolnici Kartum, poročali še o tretjem ustreljenem protestniku. Od začetka protestov po vojaškem udaru v državi v ponedeljek je tako število smrtnih žrtev naraslo na najmanj enajst.

Sudanske sile so po navedbah zdravnikov na protestnike v Omdurmanu in delih Kartuma streljale s pravimi naboji. Več kot sto ljudi je bilo ranjenih, nekateri med njimi so imeli težave z dihanjem zaradi uporabe solzivca. Policija je streljanje na protestnike in uporabo pravega streliva zanikala.

Protestniki so na ulicah omenjenih in tudi drugih mest po državi, med drugim v zveznih državah Gedaref in Kasala ter Severni Kordofan, mahali s sudanskimi zastavami in vzklikali gesla proti vojaški oblasti.