Med protesti v Londonu temnopolti moški na varno odnesel skrajnega desničarja

V ZDA se še naprej vrstijo protesti, na katerih množica vodilnim sporoča, da je čas, da se rasizem konča. Ti so se preselili tudi čez lužo - minulo soboto so protesti potekali v Veliki Britaniji , kjer pa so se na eni strani zbrali nasprotniki rasizma in policijskega nasilja, nasproti pa so jim z namenom zaščite kipov stale skupine, med katerimi so bili tudi pripadniki skrajne desnice.

"Videl sem pretep, spopad in kako je nekdo padel na tla," po poročanju Reutersa pripoveduje Martinez, ki je v bližini mosta Waterloo spremljal protirasistične proteste, ki so izbruhnili v Londonu. Med množico sta se nato pojavila moška. "Zbrana množica se je tik pred menoj ločila na dva dela. Ob pravem času sem bil na pravem mestu in sem iz tega vidika gledano imel neverjetno srečo. Zelo hitro je hodil v mojo smer."

Prizori so bili kaotični, besede so grmele, se sobotnega dogajanja v Londonu, ko so se sprva večinoma mirne protirasistične demonstracije sprevrgle v nasilno pretepanje z nasprotno stranjo, spominja Martinez.

Protesti so v več ameriških mestih izbruhnili po tem, ko je 25. maja zaradi policijskega nasilja v Minneapolisu umrl temnopolti George Floyd. Protesti so se nedavno razširili tudi na več evropskih mest, ponekod pa so na ulice odšli tudi njihovi nasprotniki, ki se ne strinjajo z njihovimi cilji oziroma metodami za dosego teh. Znotraj teh skupin pa so tako tudi skrajni desničarji.

Fotograf je še dejal, da je imel belopolti moški poškodovan obraz, drugi Reutersovi novinarji, ki so bili v tistem času na kraju dogodka, pa pravijo, da jih je skupil v pretepu s protestniki proti rasizmu. Nekateri v množici so vpili, da je žrtev pripadnik skrajne desnice. Tiskovna agencija moškega sicer ni uspela identificirati, prav tako tako ne njegove politične pripadnosti. Policija je bila z dogodkom (in posneto fotografijo) seznanjena, podrobnosti oziroma identitete moškega pa ni želela razkriti.

Britanski mediji so medtem temnopoltega moškega identificirali kot Patricka Hutchinsona, osebnega trenerja. Ta je po protestih na družbenem omrežju delil zapis: "Danes smo rešili življenje." Reutersovi novinarji so uspeli govoriti s partnerico njegovega najboljšega prijatelja, ki je potrdila, da je to on, Hutchinson medtem na telefonske klice ne odgovarja. Je pa v nedeljo spregovoril za britanski Channel 4 News. Dejal je, da je bil to strašljiv prizor. "Bilo je precej hektično, skoraj kot stampedo. /.../ Fantje so šli tja, okrog njega so napravili nekakšen kordon in tako preprečili, da bi dobil š eveč udarcev. Njegovo življenje je bilo ogroženo," je sobotno dogajanje opisal Hutchinson. "Stopil sem tja, ga zagrabil in si ga dal čez ramo. Nato sem nekako začel korakati proti policiji, medtem ko so me ostali fantje obkrožali in ščitili mene in moškega, ki sem ga nesel na rami," pravi.

"Naredili sem, kar je bilo treba. /.../ Nisem preveč razmišljal. Človek je bil na tleh in če ne bi intervenirali, se ne bi končalo dobro. Drugih misli nisem imel. Le da ga je treba spraviti na varno," je še dodal.

Odziv družbenih medijev na fotografijo in dogodek, ki ga upodablja, v veliki meri pozitiven

Fotografija je v le nekaj minutah po objavi postala viralna - delijo jo uporabniki družbenih omrežij, objavljajo mediji. Prikazuje namreč vrhunec drame in kaosa spopada dveh skrajnosti, a ima širši kontekst: ponuja vplogled v to, kako je mogoče preseči nasprotja in rasizem. "Med vso grdoto, lep trenutek človečnosti," je of fotografiji na Twitterju zapisal britanski novinar Piers Morgan.