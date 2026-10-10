Med protesti v New Delhiju pridržanih več tisoč ljudi

"Zdaj je uradno /.../ živimo v popolni diktaturi," je v odzivu sporočil Arvind Kejriwal iz opozicijske stranke Aam Aadmi (AAP).

Še pred začetkom napovedanih protestov so na mednarodnem letališču v mestu pridržali ustanovitelja CJP Abhijeeta Dipkeja in dva voditelja gibanja. Policisti so jih prijeli, še preden so lahko izstopili z letala, je na družbenih omrežjih sporočilo gibanje.

Številne protestnike so prijeli in odpeljali z glavnega prizorišča protestov v središču New Delhija in drugih delov indijske prestolnice, poročajo indijski mediji.

V New Delhiju od včeraj veljajo strogi varnostni ukrepi. Da bi ljudem preprečile dostop do glavnega prizorišča protestov v središču mesta, so oblasti mobilizirale več tisoč pripadnikov varnostnih sil. Postavili so cestne zapore, odpovedali vlake, namenjene v prestolnico, začasno omejili dostop do interneta in zaprli na desetine postaj podzemne železnice.

Danes pa so v središču New Delhija policisti lovili protestnike in jih odvažali. Nekateri mediji poročajo o pridržanju njihovih novinarjev.

Na uradu visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice so izrazili zaskrbljenost spričo poročil o množičnih pridržanjih udeležencev demonstracij. Med njimi so po njihovih navedbah vodje protestnega gibanja, člani organizacij civilne družbe, odvetniki in novinarji. "Vse, ki so bili samovoljno pridržani, je treba nemudoma in brezpogojno izpustiti," so sporočili indijskim oblastem.

Današnji protesti so največja mobilizacija gibanja CJP po julijskih demonstracijah zaradi nepravilnosti pri izpitih, po katerih je odstopil minister za izobraževanje. Tokrat protestniki zahtevajo odstop predsednika indijske volilne komisije zaradi revizije volilnih imenikov, ki se je začela lani in doslej privedla do izločitve več kot 133 milijonov imen.

Opozicijske stranke in drugi kritiki oblasti trdijo, da bi revizija lahko koristila vladajoči stranki Bharatiya Janata (BJP) premierja Narendre Modija. Volilna komisija očitke o nepravilnostih zavrača in trdi, da je namen revizije odstraniti podvojene vpise, umrle in druge neupravičeno vpisane volivce.