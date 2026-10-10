Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Med protesti v New Delhiju pridržanih več tisoč ljudi

New Delhi / Ženeva, 10. 10. 2026 19.33 pred 51 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Protest v New Delhiju

Indijska policija je med protesti podpornikov gibanja Stranka ščurkov (CJP) proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti, ki so jih ZN pozvali k izpustitvi "samovoljno pridržanih", so zaradi protestov v mestu uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta.

Protest v New Delhiju
Protest v New Delhiju
FOTO: AP

Številne protestnike so prijeli in odpeljali z glavnega prizorišča protestov v središču New Delhija in drugih delov indijske prestolnice, poročajo indijski mediji.

Še pred začetkom napovedanih protestov so na mednarodnem letališču v mestu pridržali ustanovitelja CJP Abhijeeta Dipkeja in dva voditelja gibanja. Policisti so jih prijeli, še preden so lahko izstopili z letala, je na družbenih omrežjih sporočilo gibanje.

"Zdaj je uradno /.../ živimo v popolni diktaturi," je v odzivu sporočil Arvind Kejriwal iz opozicijske stranke Aam Aadmi (AAP).

Protest v New Delhiju
Protest v New Delhiju
FOTO: AP

V New Delhiju od včeraj veljajo strogi varnostni ukrepi. Da bi ljudem preprečile dostop do glavnega prizorišča protestov v središču mesta, so oblasti mobilizirale več tisoč pripadnikov varnostnih sil. Postavili so cestne zapore, odpovedali vlake, namenjene v prestolnico, začasno omejili dostop do interneta in zaprli na desetine postaj podzemne železnice.

Danes pa so v središču New Delhija policisti lovili protestnike in jih odvažali. Nekateri mediji poročajo o pridržanju njihovih novinarjev.

Na uradu visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice so izrazili zaskrbljenost spričo poročil o množičnih pridržanjih udeležencev demonstracij. Med njimi so po njihovih navedbah vodje protestnega gibanja, člani organizacij civilne družbe, odvetniki in novinarji. "Vse, ki so bili samovoljno pridržani, je treba nemudoma in brezpogojno izpustiti," so sporočili indijskim oblastem.

Današnji protesti so največja mobilizacija gibanja CJP po julijskih demonstracijah zaradi nepravilnosti pri izpitih, po katerih je odstopil minister za izobraževanje. Tokrat protestniki zahtevajo odstop predsednika indijske volilne komisije zaradi revizije volilnih imenikov, ki se je začela lani in doslej privedla do izločitve več kot 133 milijonov imen.

Opozicijske stranke in drugi kritiki oblasti trdijo, da bi revizija lahko koristila vladajoči stranki Bharatiya Janata (BJP) premierja Narendre Modija. Volilna komisija očitke o nepravilnostih zavrača in trdi, da je namen revizije odstraniti podvojene vpise, umrle in druge neupravičeno vpisane volivce.

Protest v New Delhiju
Protest v New Delhiju
FOTO: AP

CJP ni politična stranka, temveč gibanje mladih, ki se je maja oblikovalo kot spletna satirična kampanja v znak protesta proti uhajanju izpitnih vprašanj in drugih nepravilnosti pri izpitih.

Sčasoma je pridobilo ogromno privržencev med mladimi in se razvilo v enega najbolj vidnih izrazov javnega nasprotovanja vladi premierja Modija, ki mu očitajo vse bolj avtoritarno vladanje. Po ščurkih so se poimenovali v znak upora, potem ko naj bi eden od vrhovnih sodnikov brezposelne mlade označil za ščurke.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Indija protesti gibanje Stranka ščurkov ZN

Christo Pike po spodleteli usmrtitvi odpustili iz bolnišnice, vrnila se je v zapor

24ur.com Protestniki: Nasprotujemo izraelskim huliganom, ki so uničevali naše mesto
24ur.com Pridržali devet ljudi: napadi na policiste, poškodovanje mestne hiše ...
24ur.com Na desničarskem shodu v Londonu več kot 100.000 ljudi
24ur.com Protestniki blokirali newyorško železniško postajo Penn
24ur.com Val protestov na kampusih, na strehah specialci in policisti s solzivcem
24ur.com Več tisoč ljudi znova na ulicah Beograda: zahtevajo izpustitev aretiranih
24ur.com Po Londonu 300.000 ljudi vihti palestinske zastave
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kod.
10. 10. 2026 20.17
A ta na sliki je indijska verzija =0-a
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
okusno
Portal
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009