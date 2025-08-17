Svetli način
Tujina

Med protesti v Srbiji zažgali pisarne vladajoče stranke, Vučić: Vse maske so padle

17. 08. 2025

Ti.Š.
Po vsej Srbiji so že peto noč zapored potekali protesti, pri čemer so izbruhnili novi spopadi med protivladnimi protestniki in srbsko policijo, potem ko so v Valjevu zažgali pisarne vladajoče Srbske napredne stranke. Iz Beograda in Novega Sada medtem prihajajo obtožbe o policijskem nasilju nad protestniki, srbski predsednik Vučić pa je dejal, da prihaja čas za odgovornost. "Vsi ti ljudje, ki so požigali, rušili, bodo odgovarjali in bili kaznovani za svoja dejanja," pa je sporočil.

Val protivladnih protestov pod geslom 'Srbije se ne da pomiriti' se je sinoči nadaljeval v več srbskih mestih. Todi tokratne demonstracije pa so se že kmelu sprevrgle v številne spopade med protestniki in policijo.

Osrednji in najmnožičnejši shod je bil organiziran v Valjevu, sprožilo ga je nasilje srbske policije na prejšnjem shodu, ko so pretepli več protestnikov. Sinoči so v mestu uničili prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in vhode v stavbe tožilstva in mestne uprave. Po poročanju nekaterih tujih medijev naj bi se znesli tudi nad vhodom v stavbo sodišča. Potem ko je manjša skupina zamaskiranih moških v prazne prostore SNS zalučala več bakel in pirotehničnih sredstev, je v lokalnem sedežu stranke izbruhnil manjši požar, pri čemer so morali posredovati gasilci. Policija je nato proti protestnikom uporabila šok granate in solzivec.

Med protestom v Valjevu je bilo v neposrednem prenosu novinarjev slišati pozive k mirnemu prehodu mimo sedeža SNS, vendar se najbolj bojeviti med demonstranti tega očitno niso držali.

Več incidentov se je zgodilo tudi na ulicah okoli sedeža SNS v Novem Beogradu, kjer je policija – da bi razgnala protestnike, ki so vanje metali pirotehniko in različne predmete – uporabila solzivec in oklepna vozila.

Protestniki so v Novem Sadu na sedeže lokalnih političnih strank in koalicijskih partneric SNS metali barvo, s prostorov Srbske radikalne stranke pa so odstranili zastavo, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

Oglasil se je tudi Vučić

V prestolnici Beograd in Novem Sadu se ob tem vrstijo številne obtožbe o policijskem nasilju in brutalnosti. Srbsko notranje ministrstvo takšno ravnanje policije zanika.

Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je ob tem dejal, da je sinoči prišlo do "drastične kršitve javnega reda in miru", "brutalnega napada na policijo", uničevanja in požiganja zgradb institucij in političnih strank. Po njegovih besedah naj bi bil pri tem poškodovan en policist, 18 ljudi pa so pridržali. Dačić sicer ni navedel, koliko oseb je potrebovalo zdravniško pomoč. Je pa dodal, da so največ incidentov zabeležili v Valjevu, beogradu in Novem Sadu, a da je policija v vseh treh mestih vzpostavila javni red.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči na Instagramu sporočil, da "prihaja čas za odgovornost". "Nocoj zapuščamo ministrstvo za notranje zadeve malo prej. Prišel sem obiskat prijatelje in ministre ter borce, ljudi, ki Srbijo varujejo pred tistimi, ki jo vsako noč uničujejo in rušijo. Ljudem želim le povedati, da bomo zgradili in obnovili prostore naših tožilstev in sodišč ter strankarskih pisarn, vse to nam bo uspelo narediti, skupaj z našim ljudstvom. In to, skupaj z vsem slabim, kar prinaša naši državi, vsem nam, ima eno dobro stvar – vse maske so padle, ljudje vse vidijo, njihova nervoza narašča, histerija se krepi, nasilje postaja vse bolj izrazito, ker nimajo kaj drugega ponuditi. Prihaja čas za odgovornost in vsi tisti ljudje, ki so požigali, rušili, bodo odgovarjali in bili kaznovani za svoja dejanja. Srbijo, pridnih ljudi, pridnih rok naših ljudi ne bodo mogli nikoli premagati. Hvala za vašo ljubezen in podporo," je v videoposnetku, objavljenem na Instagramu, dejal Vučić.

Proteste sprožila smrt 16 ljudi

Večmesečni protesti, ki so bili doslej večinoma mirni, so se v sredo zvečer v več mestih po Srbiji stopnjevali v spopade med demonstranti in policijo.

Proteste so sprožili študenti po smrti 16 ljudi v zrušitvi nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, za kar krivijo koruptivno vlado ter zahtevajo pravno državo in institucije brez političnega pritiska in vpliva. Zadnja v vrsti zahtev je razpis predčasnih parlamentarnih volitev, česar vlada zaenkrat noče storiti.

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAKOSAKO
17. 08. 2025 08.50
Kaj ta Vučič ni toliko pameten, da ve kdaj je konec!!!??? Zgleda, da ne!!!
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
17. 08. 2025 08.50
Odstopi če te imajo poln k.
ODGOVORI
0 0
zurc
17. 08. 2025 08.50
ne poznam zadev ampak zakaj vedno zmaga na volitvah pa to z veliko prednostjo?pomeni da ima več podpornikov kot nasprotnikov
ODGOVORI
0 0
simc167
17. 08. 2025 08.46
+2
Šw eden od janshevih prijateljev, ki bo odletel. Če ne drugače na silo. Desnuharski populisti in lopovi ne odstopajo, njih je treba odnesti..poglejte pukljastega krokarja.meša drek in hujska glupo rajo že 35 let.
ODGOVORI
3 1
Midelamodrugace
17. 08. 2025 08.48
Si pozabil goloba namenoma?
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
17. 08. 2025 08.41
-2
Skrajni desničarji so s prevaro in deljenjem bombnijer brez čokoladnih bonbonov prišli na oblast.žal so potem na narod pozabili.mi smo prvi,ki smo diktatorja janšo nagnali,sedaj to počno Srbi,na vrsti je orban.
ODGOVORI
4 6
Midelamodrugace
17. 08. 2025 08.49
Zdej nas golob obdavčuje. Si del nore elite zgleda
ODGOVORI
0 0
2mt8
17. 08. 2025 08.41
+1
Srbija je skorumpirana mafijska država, in Slovenija ji je tu zelo podobna. Morda pa sta tudi zato tako politično povezani med sabo, kdo ve...
ODGOVORI
2 1
Rdečimesečnik
17. 08. 2025 08.38
-2
Vsi zamaskirani in s koli pol bodo rekli da so mirno protestiral al pa da je teh 90% zamaskirani vučič poslal
ODGOVORI
1 3
Rdečimesečnik
17. 08. 2025 08.37
-5
Tipično levo nasilje in pol so policaji in cel svet krivi
ODGOVORI
3 8
4krat
17. 08. 2025 08.49
ti pa ravno ne locis levo in desno.😂😂😂
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
17. 08. 2025 08.37
+2
Zakaj pa savudrije ni mogoče komentirati? Aja KER LJUBITE HRVATE TUDI ČE VAM.....!
ODGOVORI
5 3
proofreader
17. 08. 2025 08.36
+0
Lahko jim posodimo Hojsa, ki je Ljubljano obranil pred nasilneži in razgrajači.
ODGOVORI
3 3
Obi-van-Kenobi
17. 08. 2025 08.32
+1
A policiji ocitajo nasilje? Aha ok kaj pa oni? Samo Rožice al kak že?
ODGOVORI
5 4
proofreader
17. 08. 2025 08.35
+0
Kdo napada in zažiga?
ODGOVORI
2 2
undisputed
17. 08. 2025 08.30
+8
Ne živim v Srbiji, ampak mi je mar. Tam imam družino, prijatelje, korenine – in zato me boli vsakič, ko vidim, v kaj se je država spremenila. Še bolj pa boli, ko ugotovim, da mnogi to sprejemajo kot nekaj normalnega.Predsednik, ki bi moral predstavljati državo, dostojanstvo, resnost – preživlja dneve na Pinku, Hepiju, v Informeru, medijih, znanih po resničnostnih šovih, kriminalu, lažeh in prostaštvu. To ni državnik – to je vodja medijskega cirkusa.Od zunaj je vse boleče jasno – čista propaganda v stilu Goebbelsa. Lažno domoljubje, nenehno izmišljeni sovražniki, stokrat ponovljene laži, ki postanejo resnica. Kdor koli vpraša, kam je izginil denar iz proračuna, zakaj mladi bežijo, zakaj zdravstvo in šolstvo propadata – je takoj označen za tujega plačanca ali izdajalca.In potem, da je ponižanje državljanov popolno, predsednik pred kamerami dela »sendviče«, kot da je država njegova zasebna kuhinja. To je simbol oblasti, ki narod obravnava kot poslušne »sendvičarje« – dovolj je, da jim daš malo kruha in propagande, pa bodo molčali, medtem ko se milijarde kradejo, medtem ko korupcija prežema vsak del sistema in medtem ko kriminalci postajajo narodni junaki na istih televizijah.To ni domoljubje. Domoljubje ni mahati z zastavo, medtem ko deliš sendviče svojim podpornikom in preko tabloidov pljuvaš vsakogar, ki te kritizira. To ni predsednik vseh državljanov – to je vodja sekte, ki narod drži ponižan in razdeljen, medtem ko on in njegovi prijatelji postajajo bogatejši kot kdaj koli prej.Srbija si zasluži več. Državljani si zaslužijo dostojanstvo. A dostojanstva ne more biti, dokler predsednik svojo funkcijo uporablja za resničnostni šov in pripravljanje sendvičev pred kamerami, namesto da bi vodil državo v dobro vseh.
ODGOVORI
8 0
Klobasazulu
17. 08. 2025 08.30
+6
Bravo Srbi, ce korupcijski rezim ne razume z besedo, da ga ljudstvo ima dovolj, je pac potrebno z palico...Tudi Slovenija pride na vrsto
ODGOVORI
7 1
