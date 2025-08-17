Med protesti v Srbiji zažgali pisarne vladajoče stranke, Vučić: Vse maske so padle

Po vsej Srbiji so že peto noč zapored potekali protesti, pri čemer so izbruhnili novi spopadi med protivladnimi protestniki in srbsko policijo, potem ko so v Valjevu zažgali pisarne vladajoče Srbske napredne stranke. Iz Beograda in Novega Sada medtem prihajajo obtožbe o policijskem nasilju nad protestniki, srbski predsednik Vučić pa je dejal, da prihaja čas za odgovornost. "Vsi ti ljudje, ki so požigali, rušili, bodo odgovarjali in bili kaznovani za svoja dejanja," pa je sporočil.

Val protivladnih protestov pod geslom 'Srbije se ne da pomiriti' se je sinoči nadaljeval v več srbskih mestih. Todi tokratne demonstracije pa so se že kmelu sprevrgle v številne spopade med protestniki in policijo. Osrednji in najmnožičnejši shod je bil organiziran v Valjevu, sprožilo ga je nasilje srbske policije na prejšnjem shodu, ko so pretepli več protestnikov. Sinoči so v mestu uničili prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in vhode v stavbe tožilstva in mestne uprave. Po poročanju nekaterih tujih medijev naj bi se znesli tudi nad vhodom v stavbo sodišča. Potem ko je manjša skupina zamaskiranih moških v prazne prostore SNS zalučala več bakel in pirotehničnih sredstev, je v lokalnem sedežu stranke izbruhnil manjši požar, pri čemer so morali posredovati gasilci. Policija je nato proti protestnikom uporabila šok granate in solzivec. Med protestom v Valjevu je bilo v neposrednem prenosu novinarjev slišati pozive k mirnemu prehodu mimo sedeža SNS, vendar se najbolj bojeviti med demonstranti tega očitno niso držali.

Več incidentov se je zgodilo tudi na ulicah okoli sedeža SNS v Novem Beogradu, kjer je policija – da bi razgnala protestnike, ki so vanje metali pirotehniko in različne predmete – uporabila solzivec in oklepna vozila. Protestniki so v Novem Sadu na sedeže lokalnih političnih strank in koalicijskih partneric SNS metali barvo, s prostorov Srbske radikalne stranke pa so odstranili zastavo, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

Oglasil se je tudi Vučić

V prestolnici Beograd in Novem Sadu se ob tem vrstijo številne obtožbe o policijskem nasilju in brutalnosti. Srbsko notranje ministrstvo takšno ravnanje policije zanika. Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je ob tem dejal, da je sinoči prišlo do "drastične kršitve javnega reda in miru", "brutalnega napada na policijo", uničevanja in požiganja zgradb institucij in političnih strank. Po njegovih besedah naj bi bil pri tem poškodovan en policist, 18 ljudi pa so pridržali. Dačić sicer ni navedel, koliko oseb je potrebovalo zdravniško pomoč. Je pa dodal, da so največ incidentov zabeležili v Valjevu, beogradu in Novem Sadu, a da je policija v vseh treh mestih vzpostavila javni red. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči na Instagramu sporočil, da "prihaja čas za odgovornost". "Nocoj zapuščamo ministrstvo za notranje zadeve malo prej. Prišel sem obiskat prijatelje in ministre ter borce, ljudi, ki Srbijo varujejo pred tistimi, ki jo vsako noč uničujejo in rušijo. Ljudem želim le povedati, da bomo zgradili in obnovili prostore naših tožilstev in sodišč ter strankarskih pisarn, vse to nam bo uspelo narediti, skupaj z našim ljudstvom. In to, skupaj z vsem slabim, kar prinaša naši državi, vsem nam, ima eno dobro stvar – vse maske so padle, ljudje vse vidijo, njihova nervoza narašča, histerija se krepi, nasilje postaja vse bolj izrazito, ker nimajo kaj drugega ponuditi. Prihaja čas za odgovornost in vsi tisti ljudje, ki so požigali, rušili, bodo odgovarjali in bili kaznovani za svoja dejanja. Srbijo, pridnih ljudi, pridnih rok naših ljudi ne bodo mogli nikoli premagati. Hvala za vašo ljubezen in podporo," je v videoposnetku, objavljenem na Instagramu, dejal Vučić.

Proteste sprožila smrt 16 ljudi