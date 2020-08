Med protesti v Wisconsinu trije ustreljeni, eden mrtev

Protesti, ki so izbruhnili v mestu Kenosha, v ameriški zvezni državi Wisconsin, po tem, ko so policisti ustrelili 29-letnega temnopoltega Jacoba Blaka, so se nadaljevali še tretjo noč. Policisti so protestnike preganjali s solzivcem in plastičnimi naboji, okoli okrožnega sodišča pa so postavili ograjo, poročajo ameriški mediji.

Po besedah ​​šerifa okrožja Kenosha Davida Betha so bile med nočnimi protesti ustreljene najmanj tr osebe, ena pa je umrla. Beth je dejal, da so tri osebe ustrelili v bližini bencinske črpalke in da ni jasno, kako hude so njihove poškodbe. Policija in FBI že preiskujeta, kaj je pripeljalo do streljanja, je dejal Beth.

Ko se je v torek ob 20. uri, v Kenoshi v Wisconsinu, začela policijska ura, je bilo slišati policiste, ki opozarjajo ljudi, naj se umaknejo od sodne palače, kjer so se zbrali protestniki, poroča ABC News in dodaja, da je izredne razmere v mestu v torek popoldne potrdil Skupni svet v Kenoshi in bodo veljale do petka.