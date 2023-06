Med razbitinami podmornice Titan naj bi našli posmrtne ostanke posadke

"Pred nami je še veliko dela, da bi razumeli dejavnike, ki so pripeljali do katastrofalne izgube Titana in zagotovili, da se podobna tragedija ne bo več ponovila," je dejal vodja ameriške preiskave tragedije kapitan Jason Neubauer.

"Hvaležen sem za usklajeno mednarodno in medagencijsko podporo pri iskanju in ohranjanju teh pomembnih dokazov na skrajnih razdaljah in globinah na morju," je dodal kapitan Neubauer.

Na televizijskih posnetkih je bilo videti, da so na kanadskem terminalu obalne straže v kraju St. John's na Novi Fundlandiji z ladje na tovornjak dvignili nekaj, kar je bilo videti kot nosni stožec podmornice Titan in stransko ploščo z visečo elektroniko in žicami. Newyorško podjetje Pelagic Research, ki ima v lasti daljinsko vodeno vozilo Odysseus, s katerim so iskali podmornico Titan, je sporočilo, da se je njihova iskalna in reševalna operacija na morju končala.