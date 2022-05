Med razdeljevanjem daril v cerkvi prišlo do stampeda, umrlo 31 ljudi

V soboto je na cerkvenem dogodku v mestu Port Harcourt na jugovzhodu Nigerije prišlo do stampeda, v katerem je umrlo več kot 30 ljudi, še več je bilo ranjenih, so sporočili policijski in varnostni uradniki. Večina žrtev je bila otrok.

icon-expand Smrtonosni stampedo v Nigeriji FOTO: AP Incident se je zgodil v lokalnem polo klubu, kjer je bližnja cerkev Kings Assembly organizirala akcijo darovanja, je povedal Olufemi Ayodele, regionalni tiskovni predstavnik nigerijskega korpusa civilne zaščite. "Zaradi prevelike gneče je med postopkom razdeljevanja daril prišlo do stampeda," je povedal in dodal, da so bile žrtve večinoma otroci. icon-expand Smrtonosni stampedo v Nigeriji FOTO: AP Z dogodkom še niso dobro začeli, ko je že prišlo do stampeda, je povedala Grace Woyengikuro Iringe-Koko, tiskovna predstavnica državne policije. Dejala je, da je množica ljudi silila na prizorišče kljub dejstvu, da so bila vrata zaprta, poroča CNN. Potrjeno je umrlo 31 ljudi, je še povedala Woyengikuro Iringe-Koko in dodala, da je bilo sedem poškodovanih po dogodku hospitaliziranih.