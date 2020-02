Med restavratorskimi deli odkrili skrivna vrata iz 17. stoletja

Hodnik je bil prvotno narejen za kronanje Karla II. leta 1660, da so gostje lahko odšli na slavnostni banket novega kralja. Pozneje so ga poslanci uporabljali za dostop do spodnjega doma parlamenta, ki je bil prvotno v srednjeveški palači Westminster, preden je požar v 19. stoletju uničil večji del zgradbe. Westminster Hall, kjer so odkrili vrata, je bil edini del, ki je obstal. Kasneje je bil vključen v novogotsko obnovo parlamenta. Toda zadnjih 70 let so na skriti prehod pozabili, saj je bil skrit za lesenimi opaži samostana, ki ga je laburistična stranka prej uporabljala kot pisarne.

Zgodovinarji so verjeli, da so vrata, katerih lokacijo označuje medeninasta plošča, zaprli med obnovo po drugi svetovni vojni, ko so palačo bombardirali. Britanski politik Lindsay Hoyle je povedal: "Da so ta prehod skozi stoletja uporabljali tako pomembni ljudje, je neverjetno. Tako sem ponosen na naše sodelavce, ki so ga odkrili, in resnično upam, da se ta prostor praznuje zaradi tega, kar je - del naše parlamentarne zgodovine."

V sobi so našli tudi grafite, ki so jih napisali zidarji, ki so arhitektu Charlesu Barryju pomagali obnoviti palačo po požaru leta 1834. A odkrili so še več. Stropi nad sobo so narejeni iz dreves, podrtih leta 1659, našli pa so tudi stikalo za luč, ki so ga verjetno namestili v petdesetih letih prejšnjega stoletja.