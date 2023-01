Med ropom klicala policijo za pomoč pri prevozu ukradenih stvari

Policistov na Floridi v okrožju Polk klic ni ravno presenetil. Šlo je za povsem normalen klic, moški in ženska sta namreč potrebovala pomoč. Ker se je policistom vseeno zdelo sumljivo, da jih nekdo kliče le zato, da mu priskočijo na pomoč, so se odpravili preverit situacijo. Ob prihodu na naslov so presenečeni policisti ugotovili, da v hiši ne biva nihče, vendar so notri našli moškega in žensko, ki sta vlomila v prazno stanovanjsko hišo ter se trudila premakniti stvari proti vratom.

Ženska je policistom pojasnila, da sta potrebovala pomoč pri selitvi večjih stvari v svoje domovanje, nato pa še prevoz do letališča, saj sta vikend želela preživeti v New Yorku. "Policisti so jim pomagali s stvarmi in jih odpeljali, vendar ne do letališča, temveč do policijske postaje," so navedli policisti v objavi na Facebooku.

"Na policijski postaji Polk Pokey sta dobrodošla," so dodali policisti.