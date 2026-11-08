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Med ruševinami Gaze se je poročilo 250 parov

Gaza, 08. 11. 2026 13.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Množična poroka v Gazi

Humanitarna misija iz Združenih arabskih emiratov je v Gazi organizirala množično poroko palestinskih parov. Med ruševinami v vojni uničenih hiš in med šotori razseljenih oseb je v zakonski jarem hkrati vstopilo 250 mladoporočencev iz oblegane palestinske enklave.

Slovesno poroko mladoporočencev iz celotnega območja Gaze je organizirala humanitarna platforma prostovoljcev iz Združenih arabskih emiratov z imenom Operacija galantni vitez 3. Z množično poroko so, kot so sporočili organizatorji, proslavili ljubezen in nove začetke v oblegani enklavi.

Na posnetkih je med drugim videti svečano oblečene mladoporočence med poročnim obredom in zbrane na odru na območju, obdanem s porušenimi poslopji.

Po vojni, ki je po napadu palestinske skupine Hamas na Izrael oktobra 2023 na območju Gaze potekala več kot dve leti, od lanskega oktobra velja prekinitev ognja. Kljub temu skoraj dnevno poročajo o izraelskih zračnih napadih. Območje je razrušeno, medtem ko je vojna med Palestinci zahtevala več kot 74.000 življenj.

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gaza palestina množična poroka

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