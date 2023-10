Med ruševinami in v Hamasovih rovih: kopenska ofenziva v Gazi bo težka

Izrael se pripravlja na kopensko ofenzivo Gaze. Število žrtev bi ob tem lahko strmo naraslo na obeh straneh, saj bo bojevanje potekalo med ruševinami in v Hamasovih rovih, kjer se še vedno nahajajo (tudi) civilisti. Mednarodna skupnost ob tem poziva na zakone in zaščito, Evropa pa se pogovarja o povečanem pritoku beguncev.

Iz 24UR ZVEČER: Dobran Božič in Vojko Volk o stanju v Izraelu in Gazi

"Verjamem, da ima Izrael situacijo pod nadzorom in da zdaj vse sile usmerja v kopensko ofenzivo v Gazi," je trenutno situacijo na Bližnjem vzhodu ocenil nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske Dobran Božič. Kopenska ofenziva, ki naj bi se na območju palestinske enklave začela v roku nekaj dni, bi potekala med porušenimi stavbami in v rovih, ki se nahajajo pod njimi. Gre za več desetkilometrski sistem teroristične skupine Hamas, ki v globino meri tudi devetdeset metrov, utrjene podzemne hodnike, ki so minirani. V njih Hamas skriva tudi zaloge streliva, pravi Božič, ki je v enem izmed takih rovov že bil. Vojskovanje v njih bo težko, verjetno bodo izgube velike na obeh straneh. Nič lažje po predvidevanjih ne bo na površju, kjer je veliko ruševin, pa tudi civilistov. "Na območju je zgoščenih več ljudi, kot je prebivalcev Slovenije. Nemogoče je vojaško delovati, ne da bi pri tem poškodovali civiliste," ob tem opozarja državni sekretar za mednarodne zadeve v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk.

icon-expand Eksplozija v Gazi FOTO: AP

V skladu z mednarodnim pravom se na območju sicer že poskuša čim bolj poskrbeti za Palestince, poskušajo se vzpostaviti varni koridorji, Izrael govori o izmenjavi talcev. Tudi slovenska vlada si trenutno najbolj prizadeva zaščititi življenja na območju, je povedal Volk. "Slovenska vlada bo tudi pomagala pri zaščiti palestinskih beguncev, za varnostna območja, koridorje, medicinsko pomoč, vodo, bolnišnice," je naštel. Kot poudarja Božič, so izraelski vojaki, kot pripadniki razvite države, najverjetneje prejeli pravila bojevanja, ki jim jasno zapovedujejo, kaj lahko in česa ne smejo početi med vojskovanjem. Med slednjim je v skladu z mednarodnim pravom tudi pobijanje civilistov, izraelska vojska pa je po njegovih besedah civilu že omogočila prehod v varne stavbe - šole, bolnišnice in prostore ZN. "V drugem primeru, če so na strani Hamasa, pa postanejo upravičene vojaške tarče. Grdo, ampak takšna so pravila bojevanja," pravi.