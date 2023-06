Med ruševinami starodavnih Pompejev našli fresko 'pice'

Ena najbolj priljubljenih jedi na svetu je, kot kaže, navduševala tudi prebivalce starodavnega mesta Pompeji. Na to kaže novoodkrita freska starodavnega sorodnika novodobne pice – somuna (lepinje) z najrazličnejšimi dodatki. Poslikava pa razkriva tudi, da na starodavni jedi manjka nekaj ključih sestavin.

V ruševinah mesta Pompeji so našli 2000 let staro fresko, ki prikazuje starodavnega prednika današnje italijanske pice, je v torek sporočilo italijansko ministrstvo za kulturo. Kot poroča Deutsche Welle, arheologi domnevajo, da so ploščat kruh, ki je na freski upodobljen poleg čaše vina, morda jedli z granatnim jabolkom, datlji ali drugim sadjem, ali pa so ga začinili z začimbami in omako pesto. Novoodkrita podoba ima sicer nekaj bistvenih razlik od ene najbolj priljubljenih jedi na svetu. Paradižnik in mocarela namreč v času poslikave nista bila na voljo takratnemu prebivalstvu Pompejev. Gre pa morda za daljnega sorodnika pice, so dejali strokovnjaki iz arheološkega parka Pompeji. Šlo naj bi za jed, ki naj bi jo gostitelj ponudil ob obisku gostov.

icon-expand Freska s pico v Pompejih FOTO: AP

Raziskovalci so fresko odkrili na delno porušeni steni hiše, ki je imela v prizidku tudi pekarno. Z italijanskega ministrstva za kulturo so sporočili, da so stavbo delno izkopali že v 19. stoletju, njeno izkopavanje pa so nadaljevali januarja. Direktor arheološkega parka Gabriel Zuchtriegel je opozoril, da slika prikazuje kontrast med "skromnim, preprostim obrokom" ter razkošjem srebrnih pladnjev in prefinjenostjo umetniške upodobitve. "Ta kontrast pa se odraža tudi v sodobni pici. Ustvarjena je bila namreč kot jed revežev v južni Italiji, vendar je kasneje osvojila svet. Danes jo strežejo celo v restavracijah s petimi zvezdicami," je pojasnil.

