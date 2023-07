Med ruskimi napadi v Kijevu presadili srce šestletnici

Med divjanjem vojne so v Kijevu šestletni deklici uspešno presadili srce. S triurno operacijo so deklici dali srce štiriletnega dečka, ki so ga zdravniki po anevrizmi razglasili za možgansko mrtvega.

Ukrajina beleži zgodovinski dogodek. Prvič se je namreč zgodilo, da so v Ukrajini presadili srce tako majhnemu otroku, so sporočili z ukrajinskega ministrstva za zdravje. "Operacija je bila edinstvena tudi zato, ker sta bila tako darovalec kot prejemnik zelo majhna otroka, zato je presaditev od zdravnikov zahtevala več truda," so dodali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Presaditev je opravila ekipa zdravnikov pod vodstvom zdravnika Borisa Todurova, glavnega znanstvenika oddelka za kirurško in minimalno invazivno zdravljenje. "Operacija je potekala gladko, deklica je bila ekstubirana dve uri po operaciji," je Todurov zapisal v objavi na svoji uradni strani na Facebooku. Inštitut za srce je objavil posnetke z operacije, na katerih Jekaterina Sotnikova, mati dečka, ki so mu darovali srce, stoji ob dekličini postelji. Sotnikova je na Facebooku zapisala, da je njena izguba "neopisljiva", da pa si je močno želela darovati. "Na izid operacije sem čakala do pozne noči. Ko so mi povedali, da srce že bije v drugem otroku, sem se prvič iskreno nasmehnila. Srce mojega sina je utripalo!" je povedala. V drugi bolnišnici v Kijevu, državni otroški bolnišnici "Ohmatdyt", so presadili še tri dečkove organe – dve ledvici in jetra – dvema drugima otrokoma. Dve ledvici so presadili 12-letnemu dečku iz okupiranega dela regije Herson. "Na presaditev je čakal več kot tri leta in je živel v bolnišnici Ohmatdyt," je bolnišnica zapisala v objavi na Facebooku. Jetra so bila presajena tudi 15-letnemu dečku iz regije Kirovohrad.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Iskrena hvala staršem malega angelčka, ki so v tem za družino izjemno težkem času storili izjemno plemenito dejanje! Ste ljudje z velikim in dobrim srcem!" je dejala Oksana Dmytrieva, predsednica pododbora ukrajinskega parlamenta za sodobne medicinske tehnologije in razvoj transplantacij. "Naj mali angel počiva v miru. Bolnikom, ki so dobili priložnost za polno življenje, pa čimprejšnje okrevanje!" Presaditev ne bi bila mogoča, če se svojci darovalcev ne bi odločili "rešiti življenja ljudi, ki jih ne poznajo po izgubi ljubljene osebe", je poudarila Dmytrieva. "To je najplemenitejša manifestacija človečnosti. Še posebej, ko gre za izgubo otroka." Kirurški posegi med vojno V Ukrajini je bilo letos med vojno opravljenih 23 presaditev srca, so sporočili z inštituta za srce. Če operacija že poteka in se aktivirajo sistemi za zračni napad, je ni mogoče prekiniti in se nadaljuje tudi ob napadu na mesto, so v ponedeljek za CNN povedali na inštitutu.

icon-expand Bolnišnica v kleti v Kijevu FOTO: AP