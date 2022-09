Sanacija železniške nesreče: 'Prizor je bil strašen'

S svojo platjo zgodbe so se oglasili tudi gasilci, ki so na kraj dogodka prišli med prvimi. "Prizor je bil strašen. Najprej smo iz prevrnjenega vagona izvlekli starejšo osebo, ki je bilo hudo poškodovana. Do nje smo lahko prišli samo tako, da smo razbili vrata," je za 24sata povedal gasilec gasilske postaje Novska Zlatko Pješ. Opisal je tudi, da je bila intervencija ena izmed najbolj zahtevnih. "Ponoči smo kolegom razsvetljevali kraj nesreče, da so lahko razrezali železo. Pri tem so morali biti izjemno pazljivi, da iskre niso zanetile ognja," je zaključil.

Policisti in kriminalisti so dopoldan opravili strokovni pregled nesreče, pri čemer so potrdili potek dogajanja, ni pa jim uspelo ugotoviti, zakaj je do trčenja pri Rajiću pri Novski prišlo. Po do sedaj zbranih informacijah kaže, da se je tvorni vlak zaradi okvare ustavil, strojevodja in sprevodnik potniškega vlaka pa o tem nista bila obveščena, pišejo v policijskem sporočilu. Začela se je tudi sanacija, poroča Dnevnik.hr.

V nesreči sta umrla tako sprevodnik kot strojevodja potniškega vlaka, stara 60 in 52 let. Zaradi trka je umrl tudi 17-letni potnik. 11 ljudi se je poškodovalo, od tega dva huje, poškodovan je bil tudi strojevodja tovornega vlaka. Ranjene udeležence so pripeljali v splošne bolnišnice Nova Gradiška, Slavonski Brod in Pakrac.