Med sedenjem v poslanskih klopeh gledal pornografijo?

Britanski mediji so poročali, da je bila obtožba o gledanju pornografije v poslanskih klopeh izrečena na sestanku skupine konservativnih poslancev v torek zvečer. BBC navaja, da je dogodek opisala poslanka, ki je sedela poleg gledajočega, njene trditve pa naj bi potrdil še en poslanec.

"V stranki zadevo preiskujemo. Takšno vedenje je popolnoma nesprejemljivo in nameravamo ukrepati," so sporočili iz vrst konservativcev. Niso pa javno sporočili, na koga so letele te obtožbe, tako ni jasno niti, ali gre morda celo za člana vlade.

'Takega vedenja ne moremo tolerirati na nobenem delovnem mestu'

Med poslanskimi vprašanji predsedniku vlade je poslanka Zelenih dejala, da parlamentarni urad za pritožbe preiskuje najmanj 56 poslancev, vključno s tremi ministri, ki so obtoženi nedostojnega vedenja in spolnih zlorab. Zanimalo jo je, ali bo to koga stane položaja.

Britanski premier Boris Johnson se je na domnevne spolne zlorabe v parlamentu odzval z besedami, da bo vsak minister, ki bo spoznan za krivega, izgubil službo. "Spolno nadlegovanje je nedopustno. Prav je, da imajo poslanci zdaj na voljo postopek, s katerim lahko na to opozorijo najvišje organe," je dodal.

Pri tem pa je Johnsonova tiskovna predstavnica zatrdila, da konservativna stranka nima težav s seksizmom. "Slišali boste, da je premier danes in v zadnjih dneh v parlamentu izrecno govoril o tem in dejal, da za takšno vedenje ni prostora in da tega ne moremo tolerirati na nobenem delovnem mestu," je dejala novinarjem.