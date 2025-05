Med shodom ustrelili kandidatko, dogajanje prenašali na Facebooku

Iz Mehike poročajo o novem političnem umoru. Na shodu v Veracruzu so nenadoma odjeknili streli in pokosili župansko kandidatko iz vladajoče mehiške stranke Morena Yesenio Laro Gutierrez. V napadu, za katerega še niso našli niti krivcev niti motiva, so umrli še trije ljudje, trije so bili ranjeni.