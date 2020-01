Med sodnim procesom senatorji spali, igrali igrice in celo 'izdelovali' papirnata letala

Med postopkom v okviru ustavne obtožbe proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu so se nekateri senatorji očitno dolgočasili. Nekatere so ujeli, kako spijo, igrajo igrice in kršijo nekatera pravila. Reševali so križanke, med prsti vrteli vrtavke, v dvorani je bilo opaziti tudi papirnato letalo, ki ga je ’izdelal’ eden izmed senatorjev.

V ameriškem senatu se nadaljuje sodni postopek proti predsedniku ZDADonaldu Trumpuv okviru ustavne obtožbe zaradi zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa. Kot poroča BBC, so se nekateri senatorji med dolgimi zaslišanji dolgočasili in se neprimerno vedli. Prisotni naj bi počeli vse kaj drugega, kot sledili sodnemu procesu. Senatorji v procesu igrajo vlogo porote, ki bo odločila, ali bo moral predsednik Donald Trump zapustiti ovalno pisarno. FOTO: AP Vedejo se kot 'zdolgočaseni šolarji' Senatorji v procesu igrajo vlogo porote, ki bo odločila, ali bo moral predsednik Donald Trump zapustiti ovalno pisarno. A nekatere, tako republikance kot demokrate, so ameriški mediji kritizirali, da se med postopkom vedejo kot zdolgočaseni šolarji. Pravila narekujejo, da morajo senatorji sedeti med časom sodnega postopka. A vsaj devet demokratov in 22 republikancev je zapustilo svoje sedeže, poroča Reuters.Med njimi so tudi znana imena, kot so Berni Sanders,Amy Klobuchar in Michael Bennet. Republikanec Richard Burr se je celo igral z igračo vrtavko oziroma ’fidget spinnerjem’. FOTO: iStockphoto Republikanka Marsha Blackburn se je zagovarjala, ker so jo opazili, da v dvorani bere knjigo. Tvitnila je, da ji daje knjiga How Trump Haters Are Breaking America(Kako Trumpovi nasprotniki uničujejo ZDA), pomemben uvid v ta proces. Dodala je, da so’zaposlene mame najboljše pri opravljanju več opravil hkrati.’ Republikanca Rischa so med procesom opazili med dremežem. Njegov tiskovni predstavnik je zanikal, da bi ta spal. Med vsaj 20-minutnim dremanjem pa so zalotili tudi demokrata Marka Warnerja. RepublikanecRichard Burr se je celo igral z igračo vrtavko oziroma ’fidget spinnerjem’. Rand Paul, republikanec s Kentuckya, pa je med procesom reševal križanko in se kratkočasil z izdelavo papirnatega letala.