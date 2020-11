Med spopadi v Kašmirju ubitih več vojakov in civilistov

V incidentu so bili ubiti trije indijski vojaki, toliko jih je bilo tudi ranjenih, ko so začeli streljati s pakistanske strani čez nadzorno linijo, so sporočili iz indijske vojske. Ubiti so bili tudi trije civilisti, pet pa ranjenih, je sporočila policija.

Nadzorna linija je de-facto meja, ki deli Kašmir na polovico, en del je pod nadzorom Indije, drugi pa Pakistana.

Premier pakistanskega dela Kašmirja Faruk Hajderpa je danes sporočil, da je bilo ubitih najmanj pet civilistov in več deset ranjenih, ko je Indija začela obstreljevati bližnje vasi.

Glede na posnetke na družbenih omrežjih je videti, kako gorijo hiše in trgovine na pakistanski strani Kašmirja, potem ko so jih zadele rakete. Ljudje so v paniki tekli po ulici in klicali na pomoč.

Indija in Pakistan si oba lastita Kašmir in se že leta borita za prevzem nadzora. Spopadi so se zaostrili, ko je indijska vlada je avgusta lani odpravila delno avtonomijo svojega dela Kašmirja. Ozemlje v Himalaji je od leta 1947 razdeljeno med Indijo in Pakistanom, že večkrat pa je zaradi območja izbruhnila vojna med državama.