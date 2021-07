Med sporom v italijanski diskoteki odjeknili streli. Ranjenih 10 oseb

Policija je domnevnega strelca že aretirala. Po prvih informacijah naj bi mlajši moški streljal s pištolo kalibra 9. Vse ranjene, ki so stari med 20 in 28 let, so že prepeljali v bolnišnico.

Po poročanju lokalnih medijev so bili ranjeni ustreljeni v noge ali pa so se poškodovali v nemiru, ki je nastal po streljanju. Nihče od poškodovanih pa ni v življenjski nevarnosti. V času streljanja je bilo sicer v klubu približno 300 študentov.

Preiskovalci si še vedno ogledujejo slike nadzornih kamer in poskušajo podrobno rekonstruirati potek dogodkov v času streljanja.