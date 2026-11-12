Med sprejemom slovaškega predsednika pred Elizejsko palačo omedlela vojaka

Na posnetkih dogodka je videti, kako eden od vojakov nenadoma pade na tla tik pred začetkom uradne sprejemne slovesnosti pred Elizejsko palačo. Macron, ki je stal v bližini, je očitno opazil dogajanje, na incident pa so se odzvali tudi drugi člani delegacije, poroča Euronews.
Vojaka sta bila del častne straže, postrojene ob uradnem obisku slovaškega predsednika v Franciji. Slovesnost so za kratek čas prekinili, saj so prisotni priskočili na pomoč omedlelima vojakoma.
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