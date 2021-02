Med streljanjem v prodajalni orožja v New Orleansu umrle tri osebe

Umrle so tri osebe, poleg dveh tudi strelec, ki je začel streljati. Oseb niso javno identificirali. Še dva človeka, ki sta bila med streljanjem ranjena, sta v bolnišnici v stabilnem stanju, so po poročanju BBCsporočili iz šerifove pisarne.

Preiskava streljanja v prodajalni Jefferson Gun v predmestju New Orleansa še poteka, so dejali uradniki. "Kot kaže, se je na koncu v streljanje zapletlo več posameznikov," je novinarjem dejal šerif župnije Jefferson Joseph Lopinto.

"Kolikor razumem, imamo na tej lokaciji več strelcev, ki so bili kupci, zaposleni ali posamezniki, ki so se naključno znašli tu," je dejal in dodal, da celoten potek dogodka še sestavljajo.

Med tistimi, ki so se v soboto popoldne odpravili v trgovino, je bil tudi Tyrone Russell. "Slišali smo strele in kričanje,"je dejal za tiskovno agencijoAssociated Press. "Ko je prišla policija, so nas pospremili ven. Povsod sem videl steklo ... Bilo je res strašno."