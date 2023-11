Med talci, ki jih je izpustil Hamas, tudi štiriletna deklica

Po izpustitvi je njena družina dejala, da so upali in molili, da bo ta dan prišel. "Ni besed, s katerimi bi izrazili naše olajšanje in hvaležnost, da je Avigail na varnem in se vrača domov," sta v izjavi povedala Liz Hirsh Naftali , teta njene mame, in Noa Naftali , njen bratranec.

Avigail Idan je bila, ko so pripadniki gibanja Hamas napadli njen dom in ubili njene starše, stara komaj tri leta. Štiri leta je dopolnila medtem ko je bila talka Hamasa, poroča BBC .

Zahvalili so se tudi ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu, katarski vladi in drugim, ki so sodelovali pri zagotavljanju izpustitve Avigail, ter pozvali k izpustitvi preostalih talcev. "Nadaljevati moramo s pritiskom. Še naprej bomo stali ob strani družinam vseh talcev, ki so še vedno v ujetništvu, in ostajamo zavezani zagotavljanju njihove varne in hitre vrnitve," sta dodala.

Pred tem je predsednik Biden po poročanju BBC-ja dejal, da je Avigail preživela "grozno travmo" in dodal, da je to kar je prestala "nepredstavljivo". V pogovoru z novinarji je dodal še, da bodo Avigail zdaj v objemu bližnjih. "Danes je svobodna in z Jilly [prva dama ZDA Jill Biden] in številnimi Američani molimo za to, da bo z njo vse v redu," je še povedal.