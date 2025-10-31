Je v spektakularni rop Louvra vpleten tudi državljan BiH?

Institucije BiH o tem, da je v rop vpleten tudi državljan BiH, še niso bile uradno obveščene prek Interpola, vendar so francoski uradniki informacijo že posredovali po neuradnih kanalih, poroča spletni medij Oslobodjenje. Do zdaj je bilo aretiranih skupno že sedem osumljencev. Po še nepotrjenih informacijah naj bi bilo med aretiranimi celo več oseb iz ene od balkanskih držav.

Med spektakularnim ropom, ki je bil izveden v le sedmih minutah, so bile ukradene dragocenosti, ocenjene na približno 88 milijonov evrov.