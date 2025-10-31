Je v spektakularni rop Louvra vpleten tudi državljan BiH?

Institucije BiH o tem, da je v rop vpleten tudi državljan BiH, še niso bile uradno obveščene prek Interpola, vendar so francoski uradniki informacijo že posredovali po neuradnih kanalih, poroča spletni medij Oslobodjenje. Do zdaj je bilo aretiranih skupno že sedem osumljencev. Po še nepotrjenih informacijah naj bi bilo med aretiranimi celo več oseb iz ene od balkanskih držav.
Med spektakularnim ropom, ki je bil izveden v le sedmih minutah, so bile ukradene dragocenosti, ocenjene na približno 88 milijonov evrov.
Roparji so za sabo pustili več predmetov, ki bi lahko vsebovali sledi – čelado, radijsko postajo, rumen telovnik in dve brusilki. Aretacije so sledile po analizi najdenih sledi DNK.
Po informacijah časopisa Le Parisien organizator ropa še vedno ni bil izsleden, prav tako niso našli ukradenega nakita kljub obsežnim iskalnim akcijam.
