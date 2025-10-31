Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Je v spektakularni rop Louvra vpleten tudi državljan BiH?

Pariz, 31. 10. 2025 12.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
22

V rop pariškega muzeja Louvre naj bi bil vpleten tudi državljan Bosne in Hercegovine, poročajo tamkajšnji mediji. Po še nepotrjenih informacijah naj bi bilo med aretiranimi celo več oseb iz Balkana.

Dvigalo, ki so ga uporabili pri ropu muzeja Louvre
Dvigalo, ki so ga uporabili pri ropu muzeja Louvre FOTO: AP

Institucije BiH o tem, da je v rop vpleten tudi državljan BiH, še niso bile uradno obveščene prek Interpola, vendar so francoski uradniki informacijo že posredovali po neuradnih kanalih, poroča spletni medij Oslobodjenje. Do zdaj je bilo aretiranih skupno že sedem osumljencev. Po še nepotrjenih informacijah naj bi bilo med aretiranimi celo več oseb iz ene od balkanskih držav.

Med spektakularnim ropom, ki je bil izveden v le sedmih minutah, so bile ukradene dragocenosti, ocenjene na približno 88 milijonov evrov.

Preberi še Kraja v Louvru: aretirali še pet oseb, med njimi glavnega osumljenca

Roparji so za sabo pustili več predmetov, ki bi lahko vsebovali sledi – čelado, radijsko postajo, rumen telovnik in dve brusilki. Aretacije so sledile po analizi najdenih sledi DNK.

Po informacijah časopisa Le Parisien organizator ropa še vedno ni bil izsleden, prav tako niso našli ukradenega nakita kljub obsežnim iskalnim akcijam.

rop louvre BiH ropar
Naslednji članek

Šok na letališču v Mumbaju: v prtljagi tihotapil dva gibona, eden poginil

SORODNI ČLANKI

Obtožili osumljenca kraje draguljev iz pariškega Louvra

Vodje muzejev podprle Louvre: 'Naše institucije niso imune na brutalnost sveta'

Kako rop Louvra komentira George Clooney?

V Parizu prijeli dva osumljena za krajo draguljev iz Louvra

Nakit iz Louvra po novem 26 metrov pod zemljo, na kraju našli 150 sledi DNK

Pobeg tatov iz Louvra ujela kamera

Po ropu: direktorica Louvra ponudila odstop, ministrica ga je zavrnila

Ukradeni dragulji iz Louvra vredni vsaj 88 milijonov evrov

Durov ponuja odkup draguljev iz Louvra, rop ga 'sploh ne preseneča'

Filmski rop Louvra: tatovi malho napolnili s slavnimi dragulji

Tatovi v Louvru: v sedmih minutah vlomili in odnesli dragocene dragulje

V muzeju Louvre razstava ob 200-letnici smrti slikarja Jacques-Louisa Davida

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slayer2
31. 10. 2025 14.26
+1
Ja in,kaj nas to briga,a smo Slovenci ali kaj?!!!!
ODGOVORI
1 0
Tovariš Balki
31. 10. 2025 14.22
+1
Neverjetno.Bosanci so pa res vsestranski in pridni.Vsepovsod po eu so in vse delajo.Od cest, stolpnic, bureka, ropanja Louvra.Vsaka čast....pa to
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
31. 10. 2025 14.19
+0
Pa zihr še kak Rus, Kitjac, Iranc...
ODGOVORI
1 1
arctic
31. 10. 2025 14.18
+0
a kdaj ni? 🤣
ODGOVORI
2 2
Ici
31. 10. 2025 14.16
+1
Tega nakita niso ukradli NA PAMET, ampak po NAROČILU kupca - starinarja.
ODGOVORI
2 1
Rafael Kramar
31. 10. 2025 14.13
-2
Jah, za misliti ravno niso teli BiHovci, za pomagat pridejo pa prav pa, če tudi pri ropanju muzeja.
ODGOVORI
1 3
Anion6anion
31. 10. 2025 14.06
+6
Čudno da ni vpleten kak Slovenec, UPS mislim državljan Republike Slovenije
ODGOVORI
6 0
Rožle Patriot
31. 10. 2025 14.06
+5
V Žabjaku je že bila racija ??? ... sam vprašam čisto tako, da se ne pozabi !!!
ODGOVORI
6 1
Pfolca
31. 10. 2025 14.05
+3
Torej Pinkpanterji, rutinska zadeva za njih
ODGOVORI
3 0
barjan?ek1
31. 10. 2025 14.01
+6
Brez brige. Stručkoti na svojem področju naša južna brača.
ODGOVORI
6 0
25.maj
31. 10. 2025 13.59
+1
dobri vsaj v nečem
ODGOVORI
2 1
Kranjski domoljub
31. 10. 2025 13.56
+2
Vidi se da v bosni še nevejo kaj je to dnk
ODGOVORI
4 2
Borec21
31. 10. 2025 13.51
+4
Balkan je povsod
ODGOVORI
4 0
Con-vid 1984
31. 10. 2025 13.48
+4
Naša smijurijocija je že zasegla avtomate?
ODGOVORI
4 0
Slovenska pomlad
31. 10. 2025 13.44
+1
Vprašanje je zgolj retorično...to je tako,kot bi vprašali,če je v spočetje Ivana vpleten kosovski državljan..
ODGOVORI
4 3
Panter 63
31. 10. 2025 13.39
-1
Ne glede na vse bi človek rekel-amaterji. Sklepam po tem kaj so vse pustili za seboj. Profesionalec takšne napake ne bi naredil. Rop šefov v Ljubljani so bolje speljali kakor tisti.
ODGOVORI
2 3
NeXadileC
31. 10. 2025 13.44
-2
Šifra: Tigr?
ODGOVORI
0 2
Malo_sutra
31. 10. 2025 13.53
Dobro to v Lj je bilo dogovorjeno.
ODGOVORI
0 0
1337
31. 10. 2025 13.36
+8
c usaj en balkanc ni zravn pr ropu, pol s niso dobr prpraul :D
ODGOVORI
8 0
Nightingale
31. 10. 2025 13.24
+4
Da ima balkanec prste vmes? To pa že ne!
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330