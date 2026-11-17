Na armenski državni televiziji sta v debatni politični oddaji med drugim gostovala novinar Boris Murazi in politični analitik Harutjun Mkrtčjan. Medtem ko so gostje razpravljali o političnih razmerah v državi, pa se je ozračje močno zaostrilo, ko je Mkrtčjan novinarja vprašal o domnevnih osebnih povezavah z nekdanjim armenskim predsednikom Seržem Sargsjanom, poroča Daily Mail. Murazi, ki je odkrito kritiziral nekdanjega predsednika, je vprašanje označil za žaljivo in neprimerno. Gosta oddaje sta se nato začela medsebojno žaliti, kri pa jima je zavrela do te mere, da sta pred kamerami celo fizično obračunala. Izsek iz oddaje, ki je zakrožil na družbenih omrežjih, kaže, kako sta drug proti drugemu zamahovala s pestmi in se začela brcati, medtem ko so voditelji oddaje in člani produkcijske ekipe skušali pretep čim prej ustaviti.

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'Storil sem tisto, kar bi moral narediti njegov oče'

Dan po incidentu je Murazi dogodek komentiral v neposrednem prenosu na Facebooku. "Ko je na koncu prestopil mejo, sem moral za kratek čas prevzeti nalogo, da tega moškega primerno vzgojim. Sprejel sem določene ukrepe. Moral sem storiti tisto, kar bi moral narediti že njegov oče," je branil svoje neprimerno ravnanje. Armenska komisija za televizijo in radio je izrazila zaskrbljenost zaradi incidenta. V izjavi za javnost so poudarili, da "odkritega nasilja in žalitev ni mogoče opravičevati z vročekrvno razpravo, željo po višji gledanosti ali sklicevanjem na nepristranskost".

Mehiški voditelj brcnil dron, ki je nato priletel v manekenko

Nasilni izpad v etru je le eden v nizu televizijskih spodrsljajev, ki so se v zadnjih tednih zgodili po svetu. Pred kratkim je v Mehiki voditelj zabavne oddaje Ernesto Chavana med prenosom v živo z vso silo brcnil dron, ki je bil v studiu. Naprava je nato zadela manekenko Isabello Rojas v obraz in jo poškodovala.

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