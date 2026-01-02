Znana prva žrtev tragedije v Švici: umrl talentiran mlad športnik

Emanuele Galeppini, italijanski najstniški golfist, je prva poimenovana žrtev tragedije. Da gre za 17-letnika, je uradno potrdila italijanska golf zveza, ki je izrazila žalost nad smrtjo "mladega športnika, ki je utelešal strast in pristne vrednote". "V tem času velike žalosti so naše misli z njegovo družino in z vsemi, ki so ga imeli radi," so dodali.

Njegova stran na spletni strani Svetovne lestvice amaterskih golfistov (World Amateur Golf Ranking) ga opisuje kot italijanskega mladinskega golfista, ki živi v Dubaju in "rad igra golf, tekmuje in je". Stran navaja, da je bil član italijanske reprezentance, njegova najboljša uvrstitev pa je bila 2.440. mesto.

Emanuelejeva stran na Instagramu pa ga opisuje kot profesionalnega kuharja. Na njej najdemo tudi fotografijo z igralcem golfa Roryjem McIlroyem izpred dveh let s pripisom "slika leta".

Videli so natakarje in steklenice šampanjca z gorečimi baklami

Nekateri so se uspeli izvleči iz gorečega pekla. Med njimi je 16-letni Axel Clavier, ki je s pomočjo mize odprl okno. Ko se je začelo dogajati, se je počutil, kot da se duši, je povedal za AP. Med okoli 40 udeleženci zabave, ki so umrli v tragediji, je bil tudi njegov prijatelj. Med bežanjem je izgubil jakno, čevlje, telefon in bančno kartico, a je dodal: "Še vedno sem živ in to so samo stvari." Še zdaj je v šoku.