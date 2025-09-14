V eksploziji v priljubljeni evropski prestolnici umrla ena oseba

Po podatkih mestnih služb so reševalci v nedeljo zjutraj pod več metrov ruševin našli truplo 52-letnega moškega, medtem ko so na kraju dogodka s pomočjo reševalnih psov izvajali iskalno-reševalno akcijo, poroča Euronews.
Vodja gasilcev Javier Romero je potrdil, da so izpod porušenih zidov uspeli rešiti štiri osebe, ki so bile ujete v pritličju trietažne zgradbe. Ob eksploziji so bili poškodovani tudi bližnja trgovina, kavarne in več zasebnih nepremičnin.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Uradniki pravijo, da je eksplozijo verjetno povzročilo puščanje plina. Španska tiskovna agencija EFE poroča, da gasilci in druge lokalne agencije še vedno preiskujejo vzrok eksplozije.
Po besedah vodje mestnih gasilcev Carlosa Marína je stavba, zgrajena predvsem iz betona in jekla, na območju, velikem približno 50 do 60 kvadratnih metrov, utrpela hude poškodbe. Tehnične ekipe trenutno ocenjujejo, ali je konstrukcija dovolj varna ali pa bo potrebna rušitev objekta, piše Euronews.
Medtem so bili zaradi varnosti prebivalci devetih bližnjih stanovanj nad poslopjem začasno preseljeni. Namestnica župana Madrida Inma Sanz je poudarila, da se prebivalci v svoje domove ne bodo mogli vrniti vsaj nekaj dni, saj je bila v stavbi odkrita resna poškodba temeljev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.