V eksploziji v priljubljeni evropski prestolnici umrla ena oseba

Po podatkih mestnih služb so reševalci v nedeljo zjutraj pod več metrov ruševin našli truplo 52-letnega moškega, medtem ko so na kraju dogodka s pomočjo reševalnih psov izvajali iskalno-reševalno akcijo, poroča Euronews.

Vodja gasilcev Javier Romero je potrdil, da so izpod porušenih zidov uspeli rešiti štiri osebe, ki so bile ujete v pritličju trietažne zgradbe. Ob eksploziji so bili poškodovani tudi bližnja trgovina, kavarne in več zasebnih nepremičnin.