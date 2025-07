Med uhajanjem podatkov iz Afganistana razkrite informacije o britanskih obveščevalcih

Vlada v Londonu je v torek razkrila obstoj tajnega programa za sprejem Afganistancev, ki so delali za britanske oborožene sile pred vrnitvijo talibanov na oblast v Kabulu. Britanski minister za obrambo John Healey je objavil, da je vlada program uvedla lani, potem ko je uradnik na britanskem obrambnem ministrstvu leta 2022 pomotoma objavil osebne podatke okoli 19.000 Afganistancev, ki so zaprosili za azil v Združenem kraljestvu, potem ko so delali za britanske sile.

Obstoj tajnega programa, v okviru katerega je doslej na Otok prispelo 4500 Afganistancev, je minister razkril v parlamentu, potem ko je britansko sodišče razveljavilo odredbo, ki je medijem prepovedovala poročanje o njem.

Afera je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v britanski javnosti sprožila burne razprave o tem, kdo je zanjo odgovoren.

Britanski mediji so nato danes poročali, da so bili med podatki, ki so pricurljali v javnost, tudi osebni podatki več kot sto britanskih državljanov, vključno s člani posebnih enot britanske vojske SAS in SBS ter britanske zunanje obveščevalne službe MI6. Objavljena so bila tudi zaupna elektronska sporočila med vladnimi uradniki o posameznih primerih.

Identiteta članov SAS in MI6 je strogo varovana skrivnost, zato je možnost, da bi te informacije po uhajanju podatkov postale javno dostopne, povzročila veliko zaskrbljenost med uradniki, navaja britanski Guardian.

BBC medtem opozarja, da so britanske oblasti za uhajanje podatkov izvedele že avgusta 2023 in so torej imele dovolj časa za ublažitev te katastrofe.

Obstaja možnost, da so ta imena zdaj v rokah Rusije, Kitajske in Irana, dodaja BBC, toda ob tem izpostavlja, da je trenutno najbolj ogroženih 600 nekdanjih afganistanskih vojakov in približno 1800 njihovih sorodnikov, ki so še vedno v Afganistanu.