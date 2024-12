Med ujetniki v Damasku našli tudi 29-letnega Američana

Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek, na katerem je videti moškega, pokritega z odejo, ki leži na tleh, okoli njega pa stoji skupina moški. Eden od njih v kamero govori, da so našli ameriškega novinarja, ki je bil več let pogrešan. A kmalu se je izkazalo, da ne gre za Austina Ticea , ameriškega novinarja, ki je v Siriji izginil pred 12 leti, pač pa za 29-letnega Američana, ki je pogrešan več mesecev.

Po padcu Assadovega režima, ko so sirski uporniki izpustili ujetnike iz zloglasnega zapora Sednaya, je bil na prostost izpuščen tudi Timmerman. Našli so ga nagega in bosega, ko je taval po predmestju Damaska.

Za televizijo Al Arabiya je pojasnil, da so v zaporu zanj dobro skrbeli. "Bilo je OK. Dali so mi za jesti. Dali so mi za piti. Edina težava je bila, da nisem mogel na stranišče, ko sem hotel," je dejal. Dodal je še, da je med bivanjem v zaporu slišal, kako so mučili druge zapornike, sam pa takšnih izkušenj nima. "Niso me pretepali in pazniki so z menoj spoštljivo ravnali," je njegove izjave pozvel The Guardian.