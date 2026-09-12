Med ukrajinskimi žrtvami tudi dojenček, v Rusiji napadli tovarno

V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom v Zaporožju na jugovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita dva človeka, ranjen je bil en, so sporočile tamkajšnje oblasti. V napadu je bilo poškodovano stanovanjsko območje.
V Odesi ob Črnem morju je bilo po podatkih tamkajšnje vojaške uprave poškodovanih najmanj 17 ljudi, med njimi tudi petmesečni dojenček. Fotografije prikazujejo poškodovano večnadstropno stanovanjsko stavbo.
V mestu Krivi Rog na jugovzhodu Ukrajine je bil v napadu na industrijski objekt ubit en človek, še dva sta bila poškodovana, je po poročanju dpa sporočil guverner Dnjepropetrovske regije.
Obrambno ministrstvo v Moskvi je napade potrdilo. Kot je navedlo, so bili v Zaporožju in Krivem Rogu tarča napadov obrati, ki izdelujejo izdelke za vojaške namene. V regiji Odesa naj bi bila tarča pristaniška infrastruktura in ključni prometni objekt, namenjen raztovarjanju in skladiščenju vojaškega blaga.
Ukrajinski napad na rusko tovarno
Ukrajina je medtem danes napadla industrijski objekt v ruski regiji Samara, je sporočil guverner regije Vjačeslav Fedoriščev. Podjetje je med drugim specializirano za proizvodnjo sintetičnega kavčuka - materiala, pomembnega za izdelavo taktičnih in balističnih raket, kar so ukrajinske oblasti navedle kot razlog za napad, poroča dpa. V napadu v Toljatiju je bila ranjena ena oseba, poškodovanih je bilo tudi več stanovanjskih zgradb.
Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile ponoči sestrelile 230 ukrajinskih dronov nad več kot desetimi ruskimi regijami ter nad Krimom, Azovskim in Črnim morjem.