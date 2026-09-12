Med ukrajinskimi žrtvami tudi dojenček, v Rusiji napadli tovarno

V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom v Zaporožju na jugovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita dva človeka, ranjen je bil en, so sporočile tamkajšnje oblasti. V napadu je bilo poškodovano stanovanjsko območje.

V Odesi ob Črnem morju je bilo po podatkih tamkajšnje vojaške uprave poškodovanih najmanj 17 ljudi, med njimi tudi petmesečni dojenček. Fotografije prikazujejo poškodovano večnadstropno stanovanjsko stavbo.

V mestu Krivi Rog na jugovzhodu Ukrajine je bil v napadu na industrijski objekt ubit en človek, še dva sta bila poškodovana, je po poročanju dpa sporočil guverner Dnjepropetrovske regije.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je napade potrdilo. Kot je navedlo, so bili v Zaporožju in Krivem Rogu tarča napadov obrati, ki izdelujejo izdelke za vojaške namene. V regiji Odesa naj bi bila tarča pristaniška infrastruktura in ključni prometni objekt, namenjen raztovarjanju in skladiščenju vojaškega blaga.