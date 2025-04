Med urejanjem parka odkrili množično grobišče

V parku v Solunu so delavci pripravljali teren za novo ureditev, ko je med kopanjem njihov bager razkril belo lobanjo. Strojno opremo so izklopili in kopanje nadaljevali s krampi in lopatami. Kmalu so delavci našli dve okostji, nato pa še več njih. Na koncu so v tem neoznačenem grobišču v bližini trdnjave Yedi Kule (Heptapyrgion) našteli okostja 33 ljudi.

Nič nenavadnega ni, da med gradbenimi deli v Grčiji naletijo na ostanke ali predmete iz antičnega ali osmanskega časa. Toda trdnjava Yedi Kule je bil zapor, kjer so med grško državljansko vojno med letoma 1946 in 1949 mučili in pobijali simpatizerje komunistov. Na začetku hladne vojne je v spopadih med vladnimi silami, ki jih je podpiral Zahod, in levičarskimi uporniki umrlo več deset tisoč ljudi.

"Našli smo veliko izstrelkov v glavah, v lobanjah," je za AP povedal Haris Charismiadis, nadzorni inženir. Ob truplih so našli tudi številne predmete, med drugim ženski čevelj, torbico in prstan.

Grška arheološka služba je najdišče očistila za nadaljevanje del, saj so kosti stare manj kot 100 let. Toda oblasti v Neapoli-Sykiesu, predmestju Soluna, z izkopavanji nadaljujejo tudi v drugih delih parka, saj, kot pravijo, ima ta naključna najdba "velik zgodovinski in nacionalni pomen".

Po podatkih zgodovinarjev in grške komunistične partije je bilo okoli 400 zapornikov, ki so bili zaprti v trdnjavi Yedi Kule, usmrčenih.