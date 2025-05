Med urejanjem plaže spregledal turistko in z buldožerjem zapeljal vanjo

Voznik je tako z buldožerjem zapeljal v nič hudega slutečo starejšo učiteljico. Na kraj so nemudoma poklicali reševalce, ki pa turistke, ki je ob trčenju utrpela izjemno hude poškodbe, niso mogli rešiti. Na kraju je umrla.

Na kraju so poleg reševalcev posredovali tudi karabinjerji, luška kapitanija in lokalna policija. Zaradi preiskave so oblasti buldožer zasegle, moškega pa so po uradni identifikaciji in ovadbi zaradi uboja sicer izpustili na prostost. Osumljeni že ima kartoteko, in sicer prav zaradi uboja na cesti.

Kot poročajo italijanski mediji, je župan mesta Cervia Mattia Missiroli povedal, da je delavec plažo urejal na črno. "Dela nikakor niso bila avtorizirana," je dejal. Pristojni trenutno zaslišujejo tudi občinske uradnike in skušajo razjasniti podrobnosti nesreče.

"Zelo mi je žal, da je prišlo do tega tragičnega dogodka," je dejal tudi predsednik zadruge reševalcev Fabio Ceccaroni. Svojcem žrtve so izrekli sožalje, ob tem pa ponovili, da njihova organizacija del na plaži ni odobrila.