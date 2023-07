Med urjenjem strmoglavil vojaški helikopter, pogrešajo štiri člane posadke

"Naše upanje in misli so s člani posadke in njihovimi družinami," je dejal in dodal, da "obupno upajo na boljše novice tekom dneva". "Zgodaj je še, o incidentu moramo čim prej izvedeti več informacij," je dejal.

Poveljnik avstralskih obrambnih sil Angus Campbell je na isti novinarski konferenci dejal, da gre za "grozljiv trenutek". "Trenutno smo osredotočeni na iskanje naših ljudi in nudenje podpore njihovim družinam ter ostalim članom naše ekipe," je dejal. Zahvalil se je civilnim agencijam, policiji, javnosti in ameriškim zaveznikom za podporo in pomoč pri dosedanji operaciji iskanja in reševanja.

Helikopter MRH-90 Taipan je strmoglavil med urjenjem v okviru vaje Talisman Sabre, največje dvostranske vojaške vaje med Avstralijo in ZDA. Po dogodku so pristojni prekinili vajo, v kateri sodelujejo tudi vojaki iz Japonske, Francije, Nemčije in Južne Koreje. Vaja je sicer potekala drugi teden, vojaki pa so se urili v obsežni logistiki, kopenskem boju, amfibijskem izkrcanju in zračnih operacijah. Zaključila naj bi se do 4. avgusta.