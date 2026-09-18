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Med vadbo strmoglavilo vojaško letalo, pilot se je katapultiral

Lansing, 18. 09. 2026 07.34 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
V severnem Michiganu strmoglavilo vojaško letalo

Ameriško vojaško lovsko letalo F-16 je v četrtek popoldne med rutinskim usposabljanjem strmoglavilo v severnem Michiganu, pilot pa se je katapultiral, so sporočili uradniki.

Teksaški vojaški oddelek ministrstva je sporočil, da je bil F-16 v sestavi 149. lovskega krila Teksaške zračne nacionalne garde. Letalo je opravljalo rutinsko usposabljanje iz oporišča Nacionalne garde v Alpeni v Michiganu, ko je strmoglavilo v okrožju Grand Traverse. "Pilot se je uspešno katapultiral iz letala," so dodali.

Je trčilo v ptico?

"Morda imamo klic v sili spremljevalnega pilota. Menim, da je morda trčil v ptico," je po radijski zvezi kontrolorje zračnega prometa opozoril vojaški pilot, je razvidno iz zvočnega posnetka, ki ga je objavil LiveATC.net. Uradni vzrok nesreče sicer še ni znan, vojska pa je sporočila, da zadevo preiskuje.

Na videoposnetku je videti velik oblak dima nad podeželskim območjem južno od Traverse Cityja, približno 210 kilometrov severno od Grand Rapidsa. "Kaže, da so morda izgubili motor in se katapultirali ... vendar vidimo veliko črnega dima, za katerega menimo, da prihaja iz strmoglavljenega F-16," je kontrolor zračnega prometa po radijski zvezi sporočil drugim pilotom.

Nihče drug ni bil poškodovan, pilot pa je v stabilnem stanju v lokalni bolnišnici, je sporočila državna policija.

Hiše in poslovne objekte v radiju ene milje (1,6 kilometra) so evakuirali zaradi "nevarnega izpusta kemikalij, povezanega z letalsko nesrečo", je michiganska državna policija sporočila na družbenih omrežjih. Večini prebivalcev so do 22. ure v četrtek že dovolili vrnitev domov.

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KOMENTARJI1

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mario7
18. 09. 2026 08.17
Tramp bo dejal, eden ni nobeden.
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