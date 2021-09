Med vajami na Arktiki umrl ruski minister

"Z obžalovanjem vam sporočamo, da je Ziničev tragično umrl med opravljanjem uradnih dolžnosti, ko je nekomu nameraval rešiti življenje. Nesreča se je zgodila med medresorskimi vajami za zaščito arktičnega območja pred izrednimi razmerami v Norilsku," so sporočili z ministrstva v sporočilu tiskovnih agencij. Margarita Simonyjan, glavna urednica televizijske hiše RT, je dejala, da je Ziničev umrl med reševanjem snemalca, ki je zdrsnil in padel v vodo.

"Prič je bilo veliko, a nihče niti ni imel časa ugotoviti, kaj se je dogajalo, ko je Ziničev že skočil v vodo za moškim in padel na kamen," je tvitnila Simonjanova. Neimenovani vir je za spletno mesto RBC dejal, da je Ziničev umrl med snemanjem videoposnetka usposabljanja ministrstva za izredne razmere. "Poskušal je prijeti člana snemalne ekipe, ki je zdrsnil z roba pečine," so zapisali na RBC in dodali, da je umrl tudi snemalec.